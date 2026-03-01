ΔΙΕΘΝΗ

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

Χαμενεΐ: «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου» λέει η Ιρανή που είχε ανάψει τσιγάρο με φωτογραφία του

Σε βίντεο στα social media διακρίνεται να πανηγυρίζει σε μια συγκέντρωση κατά του ιρανικού καθεστώτος στον Καναδά

Χαμενεΐ: «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου» λέει η Ιρανή που είχε ανάψει τσιγάρο με φωτογραφία του
Η Ιρανή που είχε ανάψει τσιγάρο χρησιμοποιώντας ως προσάναμμα φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη του Χαμενεΐ, έγινε ξανά viral.

Τον Ιανουάριο η Morticia Addams, ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί η Ιρανή ακτιβίστρια που ζει στον Καναδά, έγινε γνωστή μέσα από αυτό το βίντεο, το οποίο έγινε viral στα social media.

Σήμερα πανηγυρίζει, όπως διακρίνεται τα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, για τον θάνατο του Χαμενεΐ, στον Καναδά.

Στις αναρτήσεις της συγκεκριμένα, φαίνεται να πανηγυρίζει μαζί με άλλους διαδηλωτές, ενώ σε ένα από τα βίντεο τσουγκρίζει ποτήρια, γιορτάζοντας την είδηση.

Μάλιστα, στη λεζάντα μίας από τις αναρτήσεις της στην πλατφόρμα Χ, έγραψε χαρακτηριστικά: «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου, έτσι δεν είναι;».

 
