Τραμπ: «Οι μάχες στο Ιράν θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε τη σιωπή του την Κυριακή για τους πρώτους Αμερικανούς στρατιώτες στον πόλεμο με το Ιράν, σε αποκλειστική τηλεφωνική συνέντευξη στη Daily Mail.

«Ήταν σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Και, ξέρετε, το περιμένουμε αυτό, δυστυχώς. Μπορεί να συμβεί συνεχώς – μπορεί να ξανασυμβεί».

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι αυτοί οι τρεις νεκροί είναι οι πρώτοι της δεύτερης θητείας του, καθώς η σύλληψη του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και ο βομβαρδισμός ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν χωρίς καμία απώλεια Αμερικανών.

«Όχι, νομίζω ότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο. Εκτός από το γεγονός ότι εξουδετερώσαμε ολόκληρη την ηγεσία τους – πολύ περισσότερο απ’ όσο περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48», απάντησε.

Ο ίδιος δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτός σε νέες συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς όμως να μπορεί να πει αν θα γίνουν «σύντομα».

«Υπολογίζαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες»

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι οι μάχες θα μπορούσαν να συνεχιστούν για τις επόμενες τέσσερις εβδομάδες.

«Πάντα ήταν μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Υπολογίζαμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες. Είναι μια μεγάλη χώρα και θα πάρει τέσσερις εβδομάδες – ή και λιγότερο», εξήγησε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε στη Daily Mail από το θέρετρό του στο Mar-a-Lago, όπου βρίσκεται από τότε που διέταξε τις επιθέσεις στο Ιράν.

Άφησε επίσης να εννοηθεί ότι θα απευθυνθεί ξανά στον αμερικανικό λαό.

Η πρώτη του ανακοίνωση για τις επιθέσεις έγινε στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ανατολικής Ακτής) μέσω ανάρτησης στο Truth Social.

«Ετοιμάζομαι να το κάνω», είπε όταν ρωτήθηκε αν θα εκφωνήσει διάγγελμα ή δηλώσεις για τις επιθέσεις, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

«Είμαι αυτή τη στιγμή με τους στρατηγούς για μια σύντομη ενημέρωση. Και θα το κάνω αμέσως μετά από αυτή την κλήση», ανέφερε.

«Το πιστεύω» ότι θα αναπτυχθεί η δημοκρατία στο Ιράν

Ο Τραμπ είπε ότι την Κυριακή μίλησε με τους ηγέτες του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Ιορδανίας και «μερικών ακόμη χωρών».

Απαντώντας στο ενδεχόμενο η Σαουδική Αραβία να εξαπολύσει επιθέσεις στο Ιράν, είπε: «Μάχονται, μάχονται κι αυτοί».

Ο Τραμπ αναμένεται να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον αργότερα την Κυριακή.

Τέλος, εξέφρασε την ελπίδα ότι μετά το τέλος των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων θα μπορούσε να αναπτυχθεί δημοκρατία στο Ιράν.

«Το πιστεύω», είπε. «Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Πολλά πράγματα μπορεί να συμβούν και πολλά πολύ θετικά πράγματα μπορεί να προκύψουν».