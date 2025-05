Κάννες 2025: Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον απών από τη συνέντευξη Τύπου της ταινίας του μετά το συμβάν με τον φωτογράφο

Αισθητή ήταν η απουσία του Ντένζελ Ουάσινγκτον στη συνέντευξη Τύπου της νέας ταινίας «Highest 2 Lowest», στην οποία συμμετέχει, στο Φεστιβάλ Καννών 2025.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Ντένζελ Ουάσινγκτον, πριν λίγες ημέρες είχε ένα έντονο επεισόδιο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας στις Κάννες 2025, όταν διαπληκτίστηκε με φωτογράφο στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου διακρίνεται ο 70χρονος ηθοποιός να υψώνει τη φωνή του αλλά και να δείχνει με το δάχτυλό του τον φωτογράφο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, την έκρηξη του προκάλεσε το ότι τον άγγιξε στον ώμο, την ώρα που πόζαρε για τις κάμερες μαζί με τον A$AP Rocky.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κίνηση τον αιφνιδίασε, προκαλώντας του εμφανή εκνευρισμό και την αντίδραση που απαθανατίστηκε σε βίντεο.

Not sure who this reporter at #CannesFilmFestival is that lost his mind & thinks it’s OK to put his hands on Denzel Washington, but clearly someone hasn’t seen The Equalizer. I said unhand my king!! Take two steps back! Do you have any idea who you’re fucking with, sir? Back off! pic.twitter.com/FUJd6M9Fb8