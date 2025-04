Κάνιε Γουέστ: Νέο παραλήρημα κατά των τρανς ατόμων σε αναρτήσεις στο X

Σε ένα νέο και άνευ προηγουμένου παραλήρημα, προχώρησε ο Κάνιε Γουέστ μέσα από τoν λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Ο διάσημος ράπερ το τελευταίο διάστημα, έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων με όσα δημοσιεύει στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Χ, ωστόσο αυτή την φορά οι επιθέσεις του δεν είχαν προηγούμενο. Ο Κάνιε Γουέστ πραγματοποίησε δεκάδες σχόλια και αναρτήσεις, βάζοντας στο στόχαστρο μεταξύ άλλων την πρώην σύζυγό του Κιμ Καρντάσιαν, αλλά και τα τρανς άτομα.

Ο Κάνιε Γουέστ πριν λίγες ώρες, δημοσίευσε αρχικά μια σειρά από προσβλητικά tweets για τα τρανς άτομα, με έναν χρήστη του X, να γράφει χαρακτηριστικά πως «χωρίς να εκπλήσσει κανέναν, τώρα προσβάλλει και τα τρανς άτομα».

Ο ράπερ συγκεκριμένα σε μια ανάρτηση έγραψε «My d**k to long for trans p***y», ενώ σε μία δεύτερη συνέχισε σημειώνοντας πως «αρχίζεις να βγαίνεις με μια τρανς γυναίκα και αναρωτιέσαι γιατί έχετε τόσα πολλά κοινά».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αναρτήσεις αυτές έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά, κατά τη διάρκεια ενός «ξέφρενου» tweeting από τον Κάνιε Γουέστ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι προσπαθούσε να «σπάσει το ρεκόρ» για τα περισσότερα tweets που αναρτήθηκαν μέσα σε 25 λεπτά.

Ok



How many tweets am I at



Did I beat the record yet???