Καναδική εταιρεία γιόρτασε την έναρξη του καλοκαιριού βγάζοντας γρανίτα με γεύση κέτσαπ

Οι Καναδοί- κατά τα φαινόμενα- αγαπούν την κέτσαπ και τις γρανίτες. Μια εταιρεία αποφάσισε να τα συνδυάσει αυτά τα δύο, προκειμένου να γιορτάσει την πρεμιέρα του καλοκαιριού.

Έτσι, για λίγες ημέρες αυτή την εβδομάδα μοίραζε γρανίτες με γεύση κέτσαπ, στο Τορόντο, το Βανκούβερ και το Λίμινγκτον. Ήταν φτιαγμένες «100% από καναδικές ντομάτες», ενώ «η γεύση της ντομάτας ήταν απόλυτα ισορροπημένη, με μια νότα αλμυρής γλυκύτητας», σύμφωνα με τους δημιουργούς της γρανίτας.

Μάλιστα, η εταιρεία έδωσε στα social media και τη συνταγή για αυτή την ιδιαίτερη γρανίτα, προκειμένου να τη φτιάξουν στο σπίτι και να τη γευτούν όσοι δεν ζουν στις συγκεκριμένες πόλεις.

