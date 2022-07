Καναδάς: Σε εξέλιξη επεισόδιο με πυροβολισμούς - Αναφορές για θύματα

Επεισόδιο με πολλαπλούς πυροβολισμούς βρίσκεται σε εξέλιξη στο Λάνγκλεϊ του Καναδά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κάτοικοι της πόλης αυτής της Βρετανικής Κολομβίας έλαβαν επείγον μήνυμα πως υπάρχει συμβάν στην πόλη τους, με την εντολή να παραμείνουν μακριά από το σημείο.

BREAKING: Residents in Langley, British Columbia in Canada have received an alert saying that there are "multiple shooting scenes in the city". People asked to remain alert and out of the area. pic.twitter.com/bTaVatpwYW