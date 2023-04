Καναδάς: Εκατοντάδες χιλιάδες χωρίς ρεύμα μετά την παγοθύελλα

Δύο ημέρες μετά το πέρασμα της καταστροφικής παγοθύελλας στον ανατολικό Καναδά, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα σε Κεμπέκ και Οντάριο.

Σχεδόν 630.000 νοικοκυριά παρέμεναν στο σκοτάδι σήμερα μέχρι το μεσημέρι, έναντι 1,1 εκατομμυρίου όταν οι διακοπές του ρεύματος ήταν στην κορύφωσή τους. Δύο νεκροί έχασαν την ζωή τους από την κακοκαιρία.

«Αποκαταστήσαμε το ηλεκτρικό ρεύμα για λίγο πάνω από το ένα τρίτο των κατοίκων που επλήγησαν από τις διακοπές που προκάλεσε η παγοθύελλα», ανακοίνωσε ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Hydro-Québec.

My message to the people of Quebec and Eastern Ontario: We’re here to help as needed. As crews continue to clear roads and restore power, please stay safe. And to the officials who briefed us earlier: We’ll make sure you have what you need to keep making progress. pic.twitter.com/2JV2FRU4HT