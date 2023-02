Κάμαλα Χάρις: Η Ρωσία έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας- Θα λογοδοτήσει

Για «φρικτές πράξεις» δολοφονιών, βασανιστηρίων και βιασμών κατηγόρησε η Κάμαλα Χάρις τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν κατέληξε επισήμως στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της σχεδόν ενός έτους εισβολής της στην Ουκρανία, δήλωσε η Κάμαλα Χάρις στη Διάσκεψη των παγκόσμιων ηγετών για την Ασφάλεια που πραγματοποιείται στο Μόναχο.

«Στην περίπτωση των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία, εξετάσαμε τα αποδεικτικά στοιχεία, γνωρίζουμε τα νομικά πρότυπα και δεν υπάρχει αμφιβολία: πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», είπε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και πρώην εισαγγελέας στην ομιλία της στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Και λέω σε όλους εκείνους που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, και στους ανωτέρους τους που είναι συνένοχοι σε αυτά τα εγκλήματα, θα λογοδοτήσετε».

Η επίσημη απόφαση, η οποία ελήφθη μετά από ανάλυση υπό την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, δεν έχει άμεσες συνέπειες για τον πόλεμο.

Αλλά η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην περαιτέρω απομόνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, και να κινητοποιήσει τις νομικές προσπάθειες για να λογοδοτήσουν μέλη της κυβέρνησής του μέσω διεθνών δικαστηρίων και κυρώσεων.

Η ομιλία της Κάμαλα Χάρις έγινε στο πλαίσιο συζητήσεων των ηγετών της Δύσης προκειμένου να αξιολογήσουν τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία σχεδιάζει μια εαρινή αντεπίθεση, για την οποία αναζητά περισσότερα, βαρύτερα και μεγαλύτερου βεληνεκούς όπλα από τους δυτικούς συμμάχους της.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει εκατομμύρια από τα σπίτια τους, έχει χτυπήσει την παγκόσμια οικονομία και έχει κάνει τον Βλάντιμιρ Πούτιν παρία στη Δύση.

Η Ουάσιγκτον είχε ήδη καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ρωσικές δυνάμεις είναι ένοχες για εγκλήματα πολέμου, όπως έδειξε και μια έρευνα με εντολή των Ηνωμένων Εθνών, αλλά το συμπέρασμα της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι οι ενέργειες της Ρωσίας ισοδυναμούν με «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» συνεπάγεται νομική διαπίστωση ότι οι πράξεις από φόνο έως βιασμό είναι ευρέως διαδεδομένες και συστηματικές πρακτικές και στρέφεται σκόπιμα εναντίον αμάχων.

The United States will support Ukraine for as long as it takes. We will always stand on the side of freedom, democracy, and justice. pic.twitter.com/fo8mFvKxao