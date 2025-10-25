Κάμαλα Χάρις: Εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επί κυβέρνησης Μπάιντεν, Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι ο «χρόνος και η πορεία της στην πολιτική δεν έχει τελειώσει», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα -για τρίτη φορά- για την αμερικανική προεδρία.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι παραμένει βέβαιη ότι μια γυναίκα θα γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ «κάποια μέρα» και ότι θα μπορούσε «πιθανώς» να είναι αυτή. «Δεν έχω τελειώσει» ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει: «Σε όλη μου την καριέρα έχω μάθει να προσφέρω, και έτσι το έχω στο μυαλό μου».

Η Κάμαλα Χάρις μίλησε στην εκπομπή «Sunday With Laura Kuenssberg», προωθώντας το βιβλίο της το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Εκεί, αφηγείται την πολιτική της εκστρατεία της για τη διεκδίκηση της αμερικάνικης προεδρίας.

Κάμαλα Χάρις: Τι δηλώνει η ίδια

Η Κάμαλα Χάρις τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία απόφαση σχετικά με την εκστρατεία του 2028, η οποία αναμένεται ευρέως να περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο πεδίο φιλόδοξων κυβερνητών, μελών του Κογκρέσου και πολιτικών αουτσάιντερ.

Απέρριψε τις πρώτες δημοσκοπήσεις που την έδειχναν να υστερεί σε μία ενδεχόμενη «προεδρική κούρσα»: «Αν άκουγα τις δημοσκοπήσεις, δεν θα είχα θέσει υποψηφιότητα για το πρώτο μου αξίωμα ή το δεύτερο, και σίγουρα δεν θα καθόμουν εδώ» είπε η ίδια.

Την ίδια ώρα, στο νέο της βιβλίο «107 Days», που έχει κυκλοφορήσει, η πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών περιγράφει πώς, λίγες ώρες πριν από την καθοριστική τηλεμαχία της με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν της ευχήθηκε καλή επιτυχία, αλλά γρήγορα άλλαξε θέμα: της μετέφερε πως ισχυροί παράγοντες στη Φιλαδέλφεια, μέσω του αδελφού του, είχαν εκφράσει την πρόθεση να μην τη στηρίξουν επειδή «έλεγε κακά πράγματα» για τον ίδιο. Όπως γράφει, ο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι δεν εστερνιζόταν ο ίδιος αυτές τις απόψεις, αλλά θεώρησε καλό να την ενημερώσει.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί θα με καλούσε εκείνη τη στιγμή για να κάνει όλο αυτό θέμα για τον εαυτό του», γράφει η Χάρις. «Με αποσπούσε, την ώρα που έπρεπε να συγκεντρωθώ απόλυτα στον Τραμπ». Τελικά, ήταν ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ εκείνος που της είπε να το αφήσει πίσω και να επικεντρωθεί στη μάχη.

Η κριτική της Κάμαλα Χάρις στην προεδρία Μπάιντεν

Στο βιβλίο, η Χάρις δεν διστάζει να αποτυπώσει τις δυσκολίες της συνεργασίας της με τον Τζο Μπάιντεν. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade το 2022 που κατοχύρωνε σε ομοσποπδιακό επίπεδο το δικαίωμα στην άμβλωση, ο Μπάιντεν «δυσκολεύτηκε να μιλήσει για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τον απαιτούμενο τόνο σοβαρότητας», γράφει.

Η ίδια αναγνωρίζει διαφορά ανάμεσα στην ικανότητα του Μπάιντεν να κυβερνά και στο πώς εμφανιζόταν σε προεκλογικές εκστρατείες. «Η φωνή του δεν ήταν πια δυνατή, τα λεκτικά του παραπατήματα πιο συχνά», σημειώνει. Σε συνάντησή τους στις 4 Ιουλίου, τον θυμάται «εύθραυστο», ενώ η Τζιλ Μπάιντεν φάνηκε «τεταμένη, ακόμη και θυμωμένη», απαιτώντας να ξέρει αν η Χάρις και ο σύζυγός της τους στηρίζουν.

Ο Έμχοφ ξέσπασε αργότερα, κατηγορώντας την προεδρική ομάδα ότι για τέσσερα χρόνια την κρατούσε στο περιθώριο, της έδινε «αδύνατες αποστολές» και δεν αναγνώριζε τα επιτεύγματά της, ενώ τώρα ζητούσε να σταθεί δίπλα στον πρόεδρο ως «εγγύηση» προς τον λαό.

Με πληροφορίες από New York Times