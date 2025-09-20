«Ένιωσα θυμό και απογοήτευση»: Αποκαλύψεις της Κάμαλα Χάρις για τον Τζο Μπάιντεν

Η Κάμαλα Χάρις ανοίγει τα χαρτιά της για την περίοδο που ακολούθησε την αποχώρηση του Τζο Μπάιντεν από την προεδρική κούρσα, καταγράφοντας εντάσεις και πικρίες που μέχρι τώρα κρατούσε για τον εαυτό της.

Στο νέο της βιβλίο «107 Days», που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα και η πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών περιγράφει πώς, λίγες ώρες πριν από την καθοριστική τηλεμαχία της με τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Σεπτέμβριο, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε πρόεδρο.

Ο Μπάιντεν της ευχήθηκε καλή επιτυχία, αλλά γρήγορα άλλαξε θέμα: της μετέφερε πως ισχυροί παράγοντες στη Φιλαδέλφεια, μέσω του αδελφού του, είχαν εκφράσει την πρόθεση να μην τη στηρίξουν επειδή «έλεγε κακά πράγματα» για τον ίδιο. Όπως γράφει, ο Μπάιντεν διευκρίνισε ότι δεν εστερνιζόταν ο ίδιος αυτές τις απόψεις, αλλά θεώρησε καλό να την ενημερώσει.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί θα με καλούσε εκείνη τη στιγμή για να κάνει όλο αυτό θέμα για τον εαυτό του», γράφει η Χάρις. «Με αποσπούσε, την ώρα που έπρεπε να συγκεντρωθώ απόλυτα στον Τραμπ». Τελικά, ήταν ο σύζυγός της Νταγκ Έμχοφ εκείνος που της είπε να το αφήσει πίσω και να επικεντρωθεί στη μάχη.

Η κριτική της Κάμαλα Χάρις στην προεδρία Μπάιντεν

Στο βιβλίο, η Χάρις δεν διστάζει να αποτυπώσει τις δυσκολίες της συνεργασίας της με τον Τζο Μπάιντεν. Όταν το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade το 2022 που κατοχύρωνε σε ομοσποπδιακό επίπεδο το δικαίωμα στην άμβλωση, ο Μπάιντεν «δυσκολεύτηκε να μιλήσει για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα με τον απαιτούμενο τόνο σοβαρότητας», γράφει.

Η ίδια αναγνωρίζει διαφορά ανάμεσα στην ικανότητα του Μπάιντεν να κυβερνά και στο πώς εμφανιζόταν σε προεκλογικές εκστρατείες. «Η φωνή του δεν ήταν πια δυνατή, τα λεκτικά του παραπατήματα πιο συχνά», σημειώνει. Σε συνάντησή τους στις 4 Ιουλίου, τον θυμάται «εύθραυστο», ενώ η Τζιλ Μπάιντεν φάνηκε «τεταμένη, ακόμη και θυμωμένη», απαιτώντας να ξέρει αν η Χάρις και ο σύζυγός της τους στηρίζουν.

Ο Έμχοφ ξέσπασε αργότερα, κατηγορώντας την προεδρική ομάδα ότι για τέσσερα χρόνια την κρατούσε στο περιθώριο, της έδινε «αδύνατες αποστολές» και δεν αναγνώριζε τα επιτεύγματά της, ενώ τώρα ζητούσε να σταθεί δίπλα στον πρόεδρο ως «εγγύηση» προς τον λαό.

Η αλλαγή σκυτάλης

Ο Μπάιντεν τελικά αποσύρθηκε στις 21 Ιουλίου, δίνοντας τη στήριξή του στη Χάρις. Σύμβουλοι την προέτρεψαν να πάρει αποστάσεις, με έναν από αυτούς να της λέει ευθέως: «Οι άνθρωποι μισούν τον Τζο Μπάιντεν». «Ήταν δύσκολο να το ακούσω», γράφει η ίδια.

Με τρεις μήνες για να αναμετρηθεί με τον Τραμπ, η Χάρις βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών επιθέσεων. Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της ισχυρίστηκε ψευδώς ότι «πριν λίγα χρόνια τυχαία έγινε μαύρη». Εκείνη απάντησε σε στενό συνεργάτη της: «Σήμερα θέλει να αποδείξω τη φυλή μου. Τι θα ζητήσει μετά; Να αποδείξω ότι είμαι γυναίκα;».

Ο συνεργάτης, Μπράιαν Φάλον, έμεινε σιωπηλός. «Φαντάστηκα το πρόσωπό του να κοκκινίζει βαθιά», σημειώνει η Χάρις.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Κάμαλα Χάρις αποκάλυψε πως ο Γουόλς δεν ήταν η πρώτη της επιλογή για υποψήφιος αντιπρόεδρος