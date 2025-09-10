Κάμαλα Χάρις: «Απερισκεψία» η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις άσκησε τη δριμύτερη κριτική της μέχρι σήμερα στον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας «απερισκεψία» την επιλογή του να κατέβει για δεύτερη θητεία.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται σε απόσπασμα από το βιβλίο της «107 Days», που δημοσίευσε το περιοδικό The Atlantic.

«Ήταν σύνεση ή απερισκεψία; Τώρα πια πιστεύω ότι ήταν απερισκεψία», γράφει η Χάρις, σημειώνοντας ότι όλοι γύρω από τον Μπάιντεν επαναλάμβαναν σαν μάντρα πως «ήταν απόφαση του Τζο και της Τζιλ».

Η ίδια εξηγεί ότι ως αντιπρόεδρος βρισκόταν στη χειρότερη θέση για να του ζητήσει να μην κατέβει ξανά: «Ήξερα ότι θα το εκλάμβανε ως προσωπική φιλοδοξία ή προδοσία, ακόμη κι αν το μόνο μήνυμά μου ήταν: μην αφήσεις τον άλλον να κερδίσει».

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική μάχη του 2024 μετά την κακή του εμφάνιση σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ηλικία του και τη διαύγειά του. Η Χάρις στη συνέχεια ηγήθηκε της Δημοκρατικής καμπάνιας αλλά ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.

Στο βιβλίο της, η Χάρις τονίζει ότι η απόφαση του τότε 81χρονου Μπάιντεν «θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από προσωπική επιλογή» και ότι «τα διακυβεύματα ήταν πολύ μεγάλα για να καθοριστούν από το εγώ ή τη φιλοδοξία ενός ατόμου». Αν και απορρίπτει τις θεωρίες περί συγκάλυψης, παραδέχεται ότι η ηλικία του φαινόταν μέσα από σωματικές και λεκτικές αστοχίες.

Η Χάρις κατηγορεί ακόμη τον Λευκό Οίκο ότι την άφηνε συχνά εκτεθειμένη. Θυμίζει ότι εξασφάλισε δισεκατομμύρια σε επενδύσεις για χώρες της Λατινικής Αμερικής ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μετανάστευσης, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί τη βάφτισαν «τσάρο των συνόρων» και η επικοινωνιακή ομάδα του Μπάιντεν δεν την υπερασπίστηκε ούτε προβάλει τα αποτελέσματα της δουλειάς της.

An extremely damning account of team Biden from Kamala Harris https://t.co/7Lxxqi8krs pic.twitter.com/2Dr8M082i2 — Elijah Cone (@ElijahCone) September 10, 2025

Παραθέτει επίσης ένα περιστατικό μετά τον τυφώνα στο Τέξας το καλοκαίρι του 2024, όταν από το Χιούστον παρακολούθησε διάγγελμα του Μπάιντεν. «Ήταν μια καλή ομιλία», γράφει, «αλλά χρειάστηκαν εννέα από τα έντεκα λεπτά μέχρι να με αναφέρει».

Η Χάρις και ο Μπάιντεν είχαν αναμετρηθεί για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, προτού εκείνος την επιλέξει ως υποψήφια αντιπρόεδρο. Μαζί νίκησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Πενς στις εκλογές εκείνης της χρονιάς. Παρά τις ενστάσεις για την ηλικία του, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε το 2023 ότι θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Το βιβλίο «107 Days» θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Χάρις σχεδιάζει περιοδεία σε 15 πόλεις, μεταξύ αυτών στο Λονδίνο και το Τορόντο.

Με πληροφορίες από BBC