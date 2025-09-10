ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κάμαλα Χάρις: «Απερισκεψία» η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία

Στο νέο της βιβλίο, η ίδια εξηγεί ότι ως αντιπρόεδρος βρισκόταν στη χειρότερη θέση για να του ζητήσει να μην κατέβει ξανά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κάμαλα Χάρις: «Απερισκεψία» η απόφαση του Τζο Μπάιντεν να διεκδικήσει δεύτερη θητεία Facebook Twitter
Φωτ: EPA, αρχείου
0

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις άσκησε τη δριμύτερη κριτική της μέχρι σήμερα στον Τζο Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας «απερισκεψία» την επιλογή του να κατέβει για δεύτερη θητεία.

Οι αποκαλύψεις περιλαμβάνονται σε απόσπασμα από το βιβλίο της «107 Days», που δημοσίευσε το περιοδικό The Atlantic.

«Ήταν σύνεση ή απερισκεψία; Τώρα πια πιστεύω ότι ήταν απερισκεψία», γράφει η Χάρις, σημειώνοντας ότι όλοι γύρω από τον Μπάιντεν επαναλάμβαναν σαν μάντρα πως «ήταν απόφαση του Τζο και της Τζιλ».

Η ίδια εξηγεί ότι ως αντιπρόεδρος βρισκόταν στη χειρότερη θέση για να του ζητήσει να μην κατέβει ξανά: «Ήξερα ότι θα το εκλάμβανε ως προσωπική φιλοδοξία ή προδοσία, ακόμη κι αν το μόνο μήνυμά μου ήταν: μην αφήσεις τον άλλον να κερδίσει».

Ο Μπάιντεν αποσύρθηκε από την προεκλογική μάχη του 2024 μετά την κακή του εμφάνιση σε τηλεοπτικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ηλικία του και τη διαύγειά του. Η Χάρις στη συνέχεια ηγήθηκε της Δημοκρατικής καμπάνιας αλλά ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό αντίπαλο.

Στο βιβλίο της, η Χάρις τονίζει ότι η απόφαση του τότε 81χρονου Μπάιντεν «θα έπρεπε να είναι κάτι περισσότερο από προσωπική επιλογή» και ότι «τα διακυβεύματα ήταν πολύ μεγάλα για να καθοριστούν από το εγώ ή τη φιλοδοξία ενός ατόμου». Αν και απορρίπτει τις θεωρίες περί συγκάλυψης, παραδέχεται ότι η ηλικία του φαινόταν μέσα από σωματικές και λεκτικές αστοχίες.

Η Χάρις κατηγορεί ακόμη τον Λευκό Οίκο ότι την άφηνε συχνά εκτεθειμένη. Θυμίζει ότι εξασφάλισε δισεκατομμύρια σε επενδύσεις για χώρες της Λατινικής Αμερικής ώστε να αντιμετωπιστούν τα αίτια της μετανάστευσης, αλλά οι Ρεπουμπλικανοί τη βάφτισαν «τσάρο των συνόρων» και η επικοινωνιακή ομάδα του Μπάιντεν δεν την υπερασπίστηκε ούτε προβάλει τα αποτελέσματα της δουλειάς της.

Παραθέτει επίσης ένα περιστατικό μετά τον τυφώνα στο Τέξας το καλοκαίρι του 2024, όταν από το Χιούστον παρακολούθησε διάγγελμα του Μπάιντεν. «Ήταν μια καλή ομιλία», γράφει, «αλλά χρειάστηκαν εννέα από τα έντεκα λεπτά μέχρι να με αναφέρει».

Η Χάρις και ο Μπάιντεν είχαν αναμετρηθεί για το χρίσμα των Δημοκρατικών το 2020, προτού εκείνος την επιλέξει ως υποψήφια αντιπρόεδρο. Μαζί νίκησαν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάικ Πενς στις εκλογές εκείνης της χρονιάς. Παρά τις ενστάσεις για την ηλικία του, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε το 2023 ότι θα διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Το βιβλίο «107 Days» θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου. Η Χάρις σχεδιάζει περιοδεία σε 15 πόλεις, μεταξύ αυτών στο Λονδίνο και το Τορόντο.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η πτώση του Τζο Μπάιντεν: Πώς η ομάδα του συγκάλυψε την παρακμή του

Διεθνή / Η πτώση του Τζο Μπάιντεν: Πώς η ομάδα του συγκάλυψε την παρακμή του

Το περασμένο καλοκαίρι, το καταστροφικό ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ εξέθεσε τον 81χρονο πρόεδρο. Σε νέο βιβλίο, με τίτλο Original Sin, άνθρωποι του Λευκού Οίκου αποκαλύπτουν πώς οι αδυναμίες του Τζο Μπάιντεν κρύφτηκαν από το κοινό
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Διεθνή / Γάζα: 41 νεκροί σε μια ημέρα από Ισραηλινά πυρά καθώς συνεχίζεται η εντολή εκκένωσης

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, πέντε άτομα πέθαναν από ασιτία το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 404 τον συνολικό αριθμό όσων έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα μέσα στους 23 μήνες πολέμου
LIFO NEWSROOM
Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Διεθνή / Σκάνδαλο στη Washington Post: Ο εκδότης υποστήριζε μυστικά τον Μπόρις Τζόνσον

Αποκαλυπτικά έγγραφα δείχνουν ότι ο εκδότης της Washington Post, Γουίλ Λιούις, παρείχε μυστικές πολιτικές συμβουλές στον Μπόρις Τζόνσον κατά την πρωθυπουργία του, εγείροντας ερωτήματα για την ανεξαρτησία του και την εμπλοκή των μέσων ενημέρωσης στην πολιτική
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Διεθνή / Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ αποκαλύπτει γιατί δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για την αποφοίτηση της κόρης της, τις απειλές του Τραμπ να της αφαιρέσει την ιθαγένεια και τις δηλώσεις του για «απειλή της ανθρωπότητας»
LIFO NEWSROOM
Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Διεθνή / Νεπάλ: «Βγήκαμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος» λέει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που είναι εγκλωβισμένη στη χώρα

Η αθλήτρια βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε, όταν βγήκε στο μπαλκόνι και είδε να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια και να πετάνε γκαζάκια
LIFO NEWSROOM
Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Διεθνή / Χάος στη Γαλλία: Πάνω από 200 συλλήψεις και φωτιές στο Παρίσι - Τι είναι το κίνημα «Μπλοκάρουμε τα Πάντα»

Πάνω από 200 συλλήψεις στο Παρίσι, φωτιές, μπλοκαρισμένοι δρόμοι και σιδηρόδρομοι, καθώς οι πολίτες ξεσηκώνονται κατά του Μακρόν μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Διεθνή / Τουρκία: Έτοιμος για επιστροφή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου - Κρίση τους κεμαλιστές

Ο Κιλιτσντάρογλου ενδέχεται να αναλάβει τον έλεγχο του CHP μετά την κρίση με τις εκλογές του 2023, ενώ η νυν διοίκηση και τα ΜΜΕ προκαλούν ένταση και αναστάτωση ενόψει της ακρόασης στις 15 Σεπτεμβρίου
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Διεθνή / Η Ρωσία τεστάρει τα όρια του ΝΑΤΟ στην Πολωνία: Πρωτοφανές συμβάν με συμμαχικά μαχητικά να καταρρίπτουν ρωσικά drone

Η Πολωνία ενεργοποίησε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της από 19 ρωσικά drones. Διεθνής κατακραυγή, φόβοι για κλιμάκωση και ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Είναι ακόμα το ίδιο άτομο παρά την απομάκρυνση από τη βασιλική ζωή, λένε πηγές

Ο 40χρονος βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία και πραγματοποιεί επισκέψεις στις φιλανθρωπικές οργανώσεις που εξακολουθεί να στηρίζει από τότε που αποχώρησε από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2020
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Διεθνή / Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής στην Κίνα, όπου Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκαν με κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση
LIFO NEWSROOM
 
 