Κάμαλα Χάρις: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία το 2028

Η Κάμαλα Χάρις δεν έχει πάρει οριστική απόφαση, ωστόσο φαίνεται πως έχει το προβάδισμα σε σχετικές δημοσκοπήσεις

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
Η Κάμαλα Χάρις, αντιπρόεδρος επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν και υποψήφια στις εκλογές του 2024, έδωσε το πιο σαφές, μέχρι σήμερα, στίγμα ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ το 2028.

Μιλώντας στο συνέδριο του National Action Network στη Νέα Υόρκη, σε συζήτηση με τον Αλ Σάρπτον, απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν θα διεκδικήσει ξανά την αμερικάνικη προεδρία: «Κοιτάξτε, μπορεί. Το σκέφτομαι», είπε, προσθέτοντας καθώς αποχωρούσε από τη σκηνή: «Θα σας κρατάω ενήμερους».

Η τοποθέτησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έγινε μπροστά σε ένα ακροατήριο με ισχυρή επιρροή στο Δημοκρατικό Κόμμα, από Αφροαμερικανούς πολιτικούς, μέχρι παράγοντες και ψηφοφόρους, που αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της εκλογικής βάσης στις προκριματικές διαδικασίες.

Κάμαλα Χάρις: Θερμή υποδοχή και συνθήματα «Run again»

Η Χάρις ήταν η έκτη πιθανή υποψήφια για το 2028 που εμφανίστηκε στο συνέδριο, σε μια διοργάνωση που θεωρείται ήδη κομβική για τη διαμόρφωση του επόμενου πολιτικού σκηνικού των Δημοκρατικών.

Η υποδοχή της ήταν η πιο θερμή σε σχέση με άλλους πιθανούς διεκδικητές, όπως ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο,, ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Ρόμπερτ Πρίτσκερ και ο βουλευτής, Ρο Κανά.

Σε αρκετές στιγμές, το κοινό φώναζε ρυθμικά «Run again!» («Ξανακατέβα!»), με τον Σάρπτον να σχολιάζει χαριτολογώντας: «Είναι συνέδριο, όχι λειτουργία».

Κάμαλα Χάρις: Στο στόχαστρο ο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της, η Χάρις άσκησε έντονη κριτική στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενη σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, το Ιράν και τα εκλογικά δικαιώματα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το 2024 ένα σημαντικό ποσοστό αφροαμερικανών και λατινοαμερικανών ανδρών απομακρύνθηκε από το Δημοκρατικό Κόμμα, κάτι που, όπως είπε, πρέπει να προβληματίσει.

«Δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένη τη στήριξη των ψηφοφόρων», τόνισε, προτείνοντας μια πιο «ανταλλακτική» λογική ψήφου:
«Ψηφίζω γιατί περιμένω κάτι. Είναι θεμιτό να λέμε: αν θέλεις την ψήφο μου, αυτό περιμένω».

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Χάρις δεν έχει λάβει οριστική απόφαση, ωστόσο σχεδιάζει μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων σε πολιτείες-κλειδιά, όπως η Νότια Καρολίνα, η Βόρεια Καρολίνα, η Τζόρτζια και το Άρκανσο.

Παράλληλα, προηγείται σε πρώιμες δημοσκοπήσεις μεταξύ των Δημοκρατικών, εν μέρει χάρη στην αναγνωρισιμότητα από τη θητεία της ως αντιπρόεδρος επί Τζο Μπάιντεν και τις προηγούμενες υποψηφιότητές της.

Με πληροφορίες από Politico

