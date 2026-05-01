Πρωτομαγιά στην Τουρκία: Επεισόδια με την αστυνομία και εκατοντάδες προσαγωγές

Με ένταση και μαζικές προσαγωγές οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη

The LiFO team
Επεισόδια στην Τουρκία εν μέσω των εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά / Φωτ.: screenshot / YouTube, APT
Με εντάσεις και επεισόδια εξελίχθηκαν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα στην αστυνομία και ομάδες διαδηλωτών, με αποτέλεσμα εκατοντάδες προσαγωγές στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την παρέμβαση της αστυνομίας, τη χρήση δακρυγόνων και την απαγόρευση συγκέντρωσης στην πλατεία Ταξίμ. Βίντεο από τις εντάσεις δημοσιεύθηκαν στα social media.

Πρωτομαγιά στην Τουρκία: Μαζικές προσαγωγές στην Κωνσταντινούπολη

Οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκαν κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση στην πλατεία Ταξίμ και ήρθαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές που επιχείρησαν να κινηθούν προς τα εκεί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται πως έγινε χρήση δακρυγόνων, ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σύγχρονων Νομικών, πραγματοποιήθηκαν περίπου 120 προσαγωγές. Ανάμεσα στους προσαχθέντες βρίσκονται συνδικαλιστές και μέλη πολιτικών οργανώσεων, ενώ καταγράφηκαν και περιστατικά βίαιων συλλήψεων.

Επίσης, 40 άτομα φέρεται να συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια πορείας στη γέφυρα του Βοσπόρου.

Πρωτομαγιά στην Τουρκία: Αντιδράσεις για τις αστυνομικές επεμβάσεις

Η στάση της αστυνομίας σήμερα στην Τουρκία έφερε πλήθος αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Ο ηγέτης του κόμματος TİP, Ερκάν Μπας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι φέρνει αντιμέτωπους εργαζόμενους και αστυνομικούς, ζητώντας να δοθεί χώρος για ελεύθερη έκφραση των αιτημάτων.

Παράλληλα, συνδικαλιστικές οργανώσεις επέμειναν στο δικαίωμα συγκέντρωσης στην πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας τον ιστορικό συμβολισμό της πλατείας για το εργατικό κίνημα.

Πρωτομαγιά στην Τουρκία: Χωρίς επεισόδια η πορεία στη Χαλκηδόνα

Στον αντίποδα, οι εκδηλώσεις στη Χαλκηδόνα της Κωνσταντινούπολης πραγματοποιήθηκαν χωρίς εντάσεις.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα και οργανώσεις συμμετείχαν στην πορεία που κατέληξε στην πλατεία Ριχτίμ, με αιτήματα για εργασιακά δικαιώματα, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατικές ελευθερίες.

Οι κινητοποιήσεις χαρακτηρίστηκαν από μαζική συμμετοχή συνδικάτων, όπως η DİSK, η KESK και η TMMOB. Η αστυνομία είχε ισχυρή παρουσία, αλλά χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Πρωτομαγιά στην Τουρκία: Σε εορταστικό κλίμα οι εκδηλώσεις σε Άγκυρα και Σμύρνη

Σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Άγκυρα και η Σμύρνη, οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά διεξήχθησαν σε πιο εορταστικό κλίμα.

Οι πορείες, οι μουσικές εκδηλώσεις και η συμμετοχή εργαζομένων συνέθεσαν μια διαφορετική εικόνα, ενώ έντονη ήταν η παρουσία γυναικών, εργατικών ομάδων και ανθρακωρύχων που είχαν πρόσφατα δικαιωθεί μετά από κινητοποιήσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

