Πολιτισμός

Ο Ζέιν Μάλικ ακύρωσε όλες τις συναυλίες της περιοδείας του στις ΗΠΑ

Ο Μάλικ νοσηλεύτηκε τον περασμένο μήνα λόγω μιας ασθένειας, για την οποία δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Getty Images
Ο πρώην τραγουδιστής των One Direction, Ζέιν Μάλικ, ο οποίος νοσηλεύτηκε τον περασμένο μήνα λόγω μιας ασθένειας που δεν έχει διευκρινιστεί, ακύρωσε όλες τις συναυλίες στις ΗΠΑ για την περιοδεία του 2026, στο πλαίσιο του άλμπουμ του «Konnakol», το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου.

Ωστόσο, τα εισιτήρια για τις συναυλίες στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Μεξικό που θα πραγματοποιηθούν αργότερα αυτό το μήνα —και οι οποίες προγραμματίζονταν πριν από την έναρξη της περιοδείας στις ΗΠΑ— εξακολουθούν να διατίθενται προς πώληση στον ιστότοπό του.

Το story που δημοσίευσε ο Ζέιν Μάλικ

Ο Μάλικ έγραψε σε ένα μήνυμα στο Instagram story του:

«Προς τους θαυμαστές μου: Σας ευχαριστώ πολύ για όλη την υποστήριξη και την αγάπη που μου δείξατε κατά την κυκλοφορία του άλμπουμ και, το πιο σημαντικό, για την αγάπη, τις προσευχές και τις ευχές σας για την υγεία μου. Το ένιωσα και σημαίνει τα πάντα για μένα. Είμαι στο σπίτι και αναρρώνω, είμαι καλά και θα γίνω καλύτερος και πιο δυνατός από πριν».

«Αναγκάστηκα να επανεξετάσω το πρόγραμμά μου για τους επόμενους μήνες και να μειώσω τον αριθμό των συναυλιών της περιοδείας KONNAKOL. Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα βγω και θα δω όσο το δυνατόν περισσότερους από εσάς. Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω αυτές τις συναυλίες για εσάς και ελπίζω να δω και τους υπόλοιπους από εσάς σε όλο τον κόσμο πολύ σύντομα. Με αγάπη, Z».

Ενώ η παραμονή του Μάλικ στο Λας Βέγκας νωρίτερα φέτος έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής από τους θαυμαστές, τα εισιτήρια για την περιοδεία στις ΗΠΑ δεν τα πήγαν καλά στις πωλήσεις.

Οι ημερομηνίες στο Δουβλίνο και το Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο ακυρώθηκαν επίσης.

Η νοσηλεία του Μάλικ

Αν και δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με την ασθένεια του Μάλικ, τα μέλη της οικογένειάς του ζήτησαν από τους υποστηρικτές να σταματήσουν να στέλνουν λουλούδια στον τραγουδιστή, καθώς ένας τοπικός ανθοπώλης είχε κατακλυστεί από παραγγελίες, και αντ' αυτού να κάνουν δωρεές σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, συγκεκριμένα στο Palestine Project.

Ο Μάλικ διατηρεί χαμηλό προφίλ από τότε που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε νοσηλευτεί, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, γεγονός που τον οδήγησε να ακυρώσει μια ακρόαση του άλμπουμ και μία εκδήλωση ερωτήσεων και απαντήσεων στο Kingston του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Απριλίου.

«Είμαι συντετριμμένος που δεν μπορώ να σας δω όλους αυτή την εβδομάδα, δεν θα βρισκόμουν στη θέση που είμαι σήμερα χωρίς εσάς και σας είμαι πολύ ευγνώμων για την κατανόησή σας», είπε στους θαυμαστές του, ευχαριστώντας παράλληλα το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Μάλικ αποχώρησε από τους One Direction το 2015.

Με πληροφορίες από Variety

Πολιτισμός

