Πώς κατάφερε ο Banksy να τοποθετήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

Ένα φορτηγό με χαμηλή πλατφόρμα, μερικοί κώνοι κυκλοφορίας και «το είδος των ανθρώπων που μπορούν να οργανώσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες» – ήταν όλα όσα χρειαζόταν ο Banksy για να εγκαταστήσει το τελευταίο του έργο τέχνης στο κέντρο του Λονδίνου.

Κάτω από το πέπλο της νύχτας, ο καλλιτέχνης του δρόμου έστησε ένα άγαλμα πάνω σε βάθρο που απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωράει μπροστά, τυφλωμένος από μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του.

Πώς το κατάφερε ο Banksy;

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός της σειράς podcast του BBC «The Banksy Story», έθεσε ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: «Πώς κατάφερε να μεταφέρει ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου εκεί, με όλη αυτή την ασφάλεια, και να στήσει ένα τεράστιο άγαλμα από ρητίνη;».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη, ο καλλιτέχνης έδειξε στιγμιότυπα από το πώς κατάφερε να εγκαταστήσει το βάθρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Αν και το ίδιο το έργο τέχνης θα χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, η ίδια η επιχείρηση θα ήταν γρήγορη.

Μπορείτε να δείτε κίτρινους κώνους κυκλοφορίας να οριοθετούν την περιοχή, καθώς ένα μεγάλο όχημα να σταματά πριν αναπτύξει σταθεροποιητές φορτίου φορτηγού και κάποιος με πορτοκαλί γιλέκο υψηλής ορατότητας.

Κάποιος που φοράει προστατευτικά γυαλιά φαίνεται για λίγο πριν το άγαλμα ανυψωθεί πάνω στη βάση με τη βοήθεια ενός γάντζου.

Ο Πικ είπε: «Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, που αποτελείται από άτομα με τεράστια εμπειρία».

«Είναι το είδος των ανθρώπων που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες: άνθρωποι με άνεση, αλλά στην πραγματικότητα εξαιρετικά οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρόκειται να φέρουν τα πράγματα εις πέρας».

«Πιθανότατα έχουν επιθεωρήσει την περιοχή, έχουν υπολογίσει τι θα συμβεί και πότε, έχουν πάει νωρίς το πρωί με ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου και πιθανότατα το έχουν τοποθετήσει σε λίγα λεπτά, την πιο ήσυχη ώρα που ήταν δυνατόν».

Πού βρίσκεται;

Βρίσκεται στο Waterloo Place στο St James's, κοντά στο Pall Mall και στο Carlton House Terrace στο Westminster.

Βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλα αγάλματα, όπως αυτά του Εδουάρδου VII, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Πολλά κυβερνητικά κτίρια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, μαζί με αρκετές ξένες πρεσβείες και ιδιωτικούς συλλόγους.

Τι πιστεύει ο κόσμος;

Κρίνοντας από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντίδραση ήταν πολύ θετική.

«Κλασικός Banksy», λέει κάποιος. «Πάντα στο σωστό σημείο», γράφει ένας άλλος. «Πες μου ότι είναι μόνιμο», προσθέτει ένας τρίτος.

Ως συνήθως, η άφιξή του έγινε είδηση όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο – η εφημερίδα Western Daily Press έγραψε στον τίτλο της «Ο Banksy παραμένει ένα βήμα μπροστά» – αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Ο Πικ πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά έξυπνο. Αιχμαλωτίζει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο, κάτι που τα περισσότερα αγάλματα δεν καταφέρνουν ποτέ να κάνουν, όπου η σημαία τυφλώνει κάπως αυτόν τον φουσκωμένο άνθρωπο που φοράει κοστούμι και είναι έτοιμος να πέσει από ένα γκρεμό και να φανεί πραγματικά πολύ γελοίος».

«Ίσως ο Banksy πιστεύει ότι αυτή η ισχυρή ηγεσία και το πολεμικό κλίμα δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ καλή ιδέα».

Με πληροφορίες από BBC

