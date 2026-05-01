Πώς κατάφερε ο Banksy να τοποθετήσει ένα άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου;

Η αντίδραση των πολιτών είναι ιδιαίτερα θετική

Ένα φορτηγό με χαμηλή πλατφόρμα, μερικοί κώνοι κυκλοφορίας και «το είδος των ανθρώπων που μπορούν να οργανώσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες» – ήταν όλα όσα χρειαζόταν ο Banksy για να εγκαταστήσει το τελευταίο του έργο τέχνης στο κέντρο του Λονδίνου.

Κάτω από το πέπλο της νύχτας, ο καλλιτέχνης του δρόμου έστησε ένα άγαλμα πάνω σε βάθρο που απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να προχωράει μπροστά, τυφλωμένος από μια σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του.

Πώς το κατάφερε ο Banksy;

Ο Τζέιμς Πικ, δημιουργός της σειράς podcast του BBC «The Banksy Story», έθεσε ένα ερώτημα που απασχολεί πολλούς: «Πώς κατάφερε να μεταφέρει ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου εκεί, με όλη αυτή την ασφάλεια, και να στήσει ένα τεράστιο άγαλμα από ρητίνη;».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram την Πέμπτη, ο καλλιτέχνης έδειξε στιγμιότυπα από το πώς κατάφερε να εγκαταστήσει το βάθρο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Αν και το ίδιο το έργο τέχνης θα χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί, η ίδια η επιχείρηση θα ήταν γρήγορη.

Μπορείτε να δείτε κίτρινους κώνους κυκλοφορίας να οριοθετούν την περιοχή, καθώς ένα μεγάλο όχημα να σταματά πριν αναπτύξει σταθεροποιητές φορτίου φορτηγού και κάποιος με πορτοκαλί γιλέκο υψηλής ορατότητας.

Κάποιος που φοράει προστατευτικά γυαλιά φαίνεται για λίγο πριν το άγαλμα ανυψωθεί πάνω στη βάση με τη βοήθεια ενός γάντζου.

Ο Πικ είπε: «Έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα, που αποτελείται από άτομα με τεράστια εμπειρία».

«Είναι το είδος των ανθρώπων που μπορούν να στήσουν μια συναυλία των Metallica σε 24 ώρες: άνθρωποι με άνεση, αλλά στην πραγματικότητα εξαιρετικά οργανωμένοι και επαγγελματίες όταν πρόκειται να φέρουν τα πράγματα εις πέρας».

«Πιθανότατα έχουν επιθεωρήσει την περιοχή, έχουν υπολογίσει τι θα συμβεί και πότε, έχουν πάει νωρίς το πρωί με ένα φορτηγό χαμηλού φορτίου και πιθανότατα το έχουν τοποθετήσει σε λίγα λεπτά, την πιο ήσυχη ώρα που ήταν δυνατόν».

Πού βρίσκεται;

Βρίσκεται στο Waterloo Place στο St James's, κοντά στο Pall Mall και στο Carlton House Terrace στο Westminster.

Βρίσκεται πολύ κοντά σε άλλα αγάλματα, όπως αυτά του Εδουάρδου VII, της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και το Μνημείο του Κριμαϊκού Πολέμου.

Πολλά κυβερνητικά κτίρια βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, μαζί με αρκετές ξένες πρεσβείες και ιδιωτικούς συλλόγους.

Τι πιστεύει ο κόσμος;

Κρίνοντας από τα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αντίδραση ήταν πολύ θετική.

«Κλασικός Banksy», λέει κάποιος. «Πάντα στο σωστό σημείο», γράφει ένας άλλος. «Πες μου ότι είναι μόνιμο», προσθέτει ένας τρίτος.

Ως συνήθως, η άφιξή του έγινε είδηση όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο – η εφημερίδα Western Daily Press έγραψε στον τίτλο της «Ο Banksy παραμένει ένα βήμα μπροστά» – αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Φωτ. ΕΡΑ

Ο Πικ πρόσθεσε: «Είναι πραγματικά έξυπνο. Αιχμαλωτίζει μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο, κάτι που τα περισσότερα αγάλματα δεν καταφέρνουν ποτέ να κάνουν, όπου η σημαία τυφλώνει κάπως αυτόν τον φουσκωμένο άνθρωπο που φοράει κοστούμι και είναι έτοιμος να πέσει από ένα γκρεμό και να φανεί πραγματικά πολύ γελοίος».

«Ίσως ο Banksy πιστεύει ότι αυτή η ισχυρή ηγεσία και το πολεμικό κλίμα δεν είναι στην πραγματικότητα πολύ καλή ιδέα».

Με πληροφορίες από BBC



Ένα γλυπτό στο Waterloo Place, με μια φιγούρα που προχωρά τυφλωμένη από μια τεράστια σημαία, εμφανίστηκε με το όνομα “Banksy” στη βάση του. Ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει την πατρότητα, αλλά η εικόνα ήδη διαβάζεται ως σχόλιο για την εξουσία, τον εθνικισμό και την τυφλή πίστη στα σύμβολα
Πολιτισμός / Μπιενάλε Βενετίας: Παραιτήθηκε η επιτροπή βραβείων μετά την ένταση για αποκλεισμό καλλιτεχνών

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης σύγχρονης τέχνης, η επιτροπή των βραβείων αποχώρησε – Αφορμή ο αποκλεισμός καλλιτεχνών από χώρες όπως το Ισραήλ και η Ρωσία από τις διακρίσεις
Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Πολιτισμός / Ένας Ρενουάρ, ένα πράσινο καπέλο με κεράσια και η επιστροφή ενός πίνακα στην Ισπανία

Το έργο Το καπέλο με τα κεράσια, που ο Ρενουάρ ζωγράφισε το 1884 και ανήκε κάποτε στη δούκισσα της Άλμπα, αγοράστηκε από Ισπανό συλλέκτη έναντι περίπου 8,7 εκατ. ευρώ και επέστρεψε στην Ισπανία μετά από χρόνια.
«Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Πολιτισμός / «Εδώ είναι οι άνθρωποί μου»: Η Melanie C ξαναβρίσκει το κορίτσι που χόρευε πριν γίνει Sporty Spice

Λίγο πριν κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ Sweat, η Melanie C θυμάται τα rave χρόνια πριν από τις Spice Girls, την υστερία της παγκόσμιας φήμης, τα μπουκάλια που της πετούσαν στη σκηνή, το τηλεφώνημα της Madonna και το ραντεβού της με τον Anthony Kiedis.
Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Πολιτισμός / Ολλανδικό μουσείο βρήκε ρωμαϊκό φαλλό 20 εκατοστών σε ξεχασμένη συλλογή 16.000 κουτιών

Το Valkhof Museum στο Ναϊμέχεν εντόπισε ένα σπάνιο φαλλικό αντικείμενο από οστό, πιθανότατα ρωμαϊκής εποχής, μέσα σε τεράστια συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων που παρέμενε σε αποθήκες. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν συχνά φαλλικά σύμβολα ως φυλαχτά γονιμότητας και προστασίας
Το Met Gala στην εποχή του Μπέζος: όταν το χρήμα της τεχνολογίας αγοράζει γούστο

Πολιτισμός / Το Met Gala έγινε Tech Gala: Όταν το κακό γούστο αγοράζει κύρος

Με τον Jeff Bezos και τη Lauren Sánchez Bezos σε ρόλο βασικών χρηματοδοτών και τιμητικών συμπροέδρων, και τα εισιτήρια να φτάνουν τα 100.000 δολάρια, το Met Gala του 2026 προκαλεί νέα συζήτηση για το αν η πιο ισχυρή βραδιά της μόδας μετατρέπεται σε σκηνή επιρροής για τη Silicon Valley
Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Πολιτισμός / Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Πολιτισμός / Ο Κρίστοφερ Νόλαν λέει ότι η Οδύσσεια δεν θα είναι μεγαλύτερη από το Oppenheimer

Ο Κρίστοφερ Νόλαν επιβεβαίωσε ότι η νέα του ταινία, βασισμένη στο έπος του Ομήρου, θα έχει διάρκεια μικρότερη από τις τρεις ώρες του Oppenheimer. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την «τεράστια πίεση» της διασκευής, ενώ η Οδύσσεια γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του Οδυσσέα.
Ο Πίτερ Τζάκσον, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τίλντα Σουίντον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τίλντα Σουίντον και ο Πίτερ Τζάκσον σε τρεις μεγάλες συζητήσεις στις Κάννες

Το Φεστιβάλ των Καννών ανακοίνωσε τα φετινά του «Rendez-vous», φέρνοντας στη σκηνή τρεις πολύ διαφορετικές μορφές του σύγχρονου σινεμά: τον Πίτερ Τζάκσον, την Κέιτ Μπλάνσετ και την Τίλντα Σουίντον.
Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Πολιτισμός / Το σώμα πριν από το φόρεμα: Πέντε καλλιτέχνιδες απαντούν στο θέμα του φετινού Met Gala

Με αφορμή το Costume Art, τη νέα έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης που συνδέεται με το φετινό Met Gala, η Vogue παρουσίασε πέντε έργα σύγχρονων γυναικών καλλιτεχνών που κοιτούν το σώμα πέρα από τη μόδα: ως εικόνα, γλυπτό, μνήμη, μητρότητα και μεταμόρφωση.
Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει

Πολιτισμός / Ο Θουρμπαράν στη National Gallery: Ο ζωγράφος που έκανε την ύλη να πιστεύει στο πνεύμα

Με αφορμή τη μεγάλη έκθεση της National Gallery στο Λονδίνο, ο Φρανθίσκο ντε Θουρμπαράν επιστρέφει όχι απλώς ως ζωγράφος αγίων και μαρτυρίων, αλλά ως ο καλλιτέχνης που έκανε το φως, το ύφασμα, το νερό και ένα δεμένο αρνί να κουβαλούν το βάρος της πίστης, της σιωπής και του σώματος.
