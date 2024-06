Καλιφόρνια: Σώθηκε πεζοπόρος μετά από 10 μέρες μόνος στα βουνά 

Ένας πεζοπόρος διασώθηκε αφού είχε χαθεί στα βουνά της Καλιφόρνια για 10 ημέρες.

Ο Λούκας ΜακΚλις, 34 ετών, βγήκε για μια πεζοπορία που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε περίπου τρεις ώρες στα βουνά Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια, στις 11 Ιουνίου. Όμως σύντομα έχασε το δρόμο του - και διότι η σήμανση της διαδρομής είχε καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές - και η οικογένειά του ανέφερε επισήμως την εξαφάνισή του στις 16 Ιουνίου αφού δεν είχε δώσει σημείο ζωής ως τότε.

Τελικά ο άντρας εντοπίστηκε από ένα drone που συμμετείχε στην πολυήμερη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σε μια ανάρτηση στο X, υπηρεσία της περιοχής, που μετείχε στις προσπάθειες διάσωσης, είπε ότι υπήρχαν «πολλές αναφορές μαρτύρων που άκουσαν κάποιον να φωνάζει για βοήθεια, αλλά η τοποθεσία του ατόμου ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί».

Quite the rescue today in Butano State Park! Firefighters with CAL FIRE, San Mateo County Fire Station 59 (Pescadero) and our @LomaMarFD volunteers responded to an injured hiker deep in the park on the Olma Fire Road. The hiker called for help after taking a tumble. (MORE ⬇️) pic.twitter.com/Tfq5TIe66f