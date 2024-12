Καλιφόρνια: Δασκάλα πέθανε μετά από δάγκωμα νυχτερίδας στην τάξη

Ένας θάνατος μετά από δάγκωμα νυχτερίδας, αναστάτωσε την κοινότητα Dos Palos στην Καλιφόρνια.

Η δασκάλα, Leah Seneng, έχασε τη ζωή της στις 22 Νοεμβρίου αφού δέχτηκε δάγκωμα από νυχτερίδα που μπήκε μέσα στην τάξη.

Η 60χρονη Seneng, βρήκε μία νυχτερίδα στην τάξη της και προσπάθησε να τη μεταφέρει έξω, όπως δήλωσε η φίλη της, Laura Splotch, σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό. Στην προσπάθειά της, η νυχτερίδα την δάγκωσε. Παρότι δεν εμφάνισε άμεσα συμπτώματα λύσσας, αρρώστησε σοβαρά λίγες εβδομάδες αργότερα και νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Η δασκάλα υπέκυψε στις επιπλοκές που παρουσιάστηκαν.

Μετά τον θάνατο της Seneng, οι υγειονομικές αρχές της Καλιφόρνιας προειδοποίησαν τους πολίτες για τους κινδύνους που συνεπάγεται η επαφή με νυχτερίδες. Ο Δρ. Tomás J. Aragón, διευθυντής του υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας, τόνισε τη σημασία της αποφυγής άμεσης επαφής με άγρια ζώα.

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι το δάγκωμα νυχτερίδας μπορεί να είναι σχεδόν ανεπαίσθητο λόγω των μικροσκοπικών δοντιών τους. Σε περίπτωση δαγκώματος, συνιστάται σχολαστικό πλύσιμο της πληγής με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και άμεση ιατρική φροντίδα.

