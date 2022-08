Καλιφόρνια: Αυτοκινητόδρομος καλύφθηκε από ντομάτες- Ατυχήματα και κυκλοφοριακό κομφούζιο

Η μυρωδιά ντομάτας δεν είναι κάτι σπάνιο στην κομητεία Σολάνο της Καλιφόρνια, καθώς μεγάλα φορτηγά μεταφέρουν το προϊόν προς τα νότια. Επίσης, κάποιες φορές ντομάτες πέφτουν κατά τη μεταφορά. Αυτό που συνέβη όμως τη Δευτέρα δεν είχε προηγούμενο στην περιοχή.

Περίπου στις 05:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας περισσότερες από 150.000 ντομάτες σκορπίστηκαν στον διαπολιτειακό αυτοκινητόδρομο 80, εν μέσω έντονης κυκλοφορίας. Ένα μεγάλο φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, χτύπησε με άλλο όχημα και κατέληξε στη διαχωριστική νησίδα, με συνέπεια το φορτίο του να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Οι λωρίδες του αυτοκινητόδρομου καλύφθηκαν από ντομάτες σε απόσταση περίπου 61 μέτρων, δημιουργώντας μια κόκκινη μάζα, με βάθος «60 εκατοστά», σύμφωνα με τον Τζέισον Τάιχαρστ, από την τροχαία αυτοκινητόδρομων της Καλιφόρνια.

Δεν άργησαν να προκληθούν τα προβλήματα. Οι οδηγοί άρχισαν να πατούν τις ντομάτες, δημιουργώντας ένα μείγμα ντομάτας, λαδιού και βρωμιάς και οι δρόμοι έγιναν επικίνδυνα ολισθηροί. «Μόλις η φλούδα της ντομάτας πέσει στην άσφαλτο, είναι σαν να περπατάς στον πάγο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάιχαρστ.

Ακολούθησαν συγκρούσεις οχημάτων. Τρεις οδηγοί, ανάμεσά τους εκείνος του φορτηγού με τις ντομάτες, τραυματίστηκαν ελαφρά και ένα ακόμη άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πόδι.

Η τροχαία έκλεισε σχεδόν όλες τις λωρίδες και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητόδρομου, κάτι που προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ συνεργεία καθαρισμού προσπαθούσαν να απομακρύνουν το στρώμα ντομάτας. Τελικά η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε πλήρως περίπου στις 15:00.

«Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, κάτι που εύκολα θα μπορούσε να συμβεί», σημείωσε ο Τάιχαρστ. Η τροχαία της Καλιφόρνια, πρόσθεσε, έχει έρθει και στο παρελθόν αντιμέτωπη με ανάλογα περιστατικά με ντομάτες στο Σολάνο, αλλά όχι σε αυτή την έκταση και σε δρόμους με λιγότερη κίνηση.

