Κακοκαιρία σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: Πλημμύρες, καταστροφές και εκκενώσεις περιοχών

Οι αρχές εκτάκτου ανάγκης ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, καθώς η σφοδρή κακοκαιρία με τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση ποταμών και την καταστροφή χιλιάδων κατοικιών. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του στην Πολωνία από πνιγμό, όπως επιβεβαίωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ την Κυριακή.

Ο κυκλωνας Μπόρις αποδείχθηκε ιδιαίτερα φονικός και στη Ρουμανία το Σάββατο, όπου τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια πλημμυρών στη νοτιοανατολική περιοχή του Γαλάτσι. Στην Τσεχία, οι πλημμύρες οδήγησαν σε εκκενώσεις και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε 51.000 νοικοκυριά στις βόρειες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την τσεχική εταιρεία ενέργειας CEZ. Στην πρωτεύουσα, Πράγα, έχουν στηθεί αντιπλημμυρικά φράγματα.

"Torrential rains hit Romania, leaving 4 dead and dozens stranded as floods sweep through. Central Europe bracing for more. Climate change turning September into a disaster zone. 🌧️💧 #Floods #ClimateCrisis #ExtremeWeather" pic.twitter.com/7qlJkAkBKC — Roykey’s No Filter! (@RoykeyNo) September 14, 2024

«Αντιμετωπίζουμε ξανά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, που είναι ολοένα και πιο παρούσες στην ευρωπαϊκή ήπειρο, με δραματικές συνέπειες», δήλωσε ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Κλάους Ιοχάνις, το Σάββατο. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων, καθώς η θερμότερη ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατεί περισσότερη υγρασία, οδηγώντας σε βαρύτερες βροχοπτώσεις.

Στη Ρουμανία, στο χωριό Σλομποζία Κονάτσι στην περιοχή Γαλάτσι, ο δήμαρχος ανέφερε ότι πλημμύρισαν 700 σπίτια. «Πρόκειται για καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο δήμαρχος Εμίλ Ντραγκομίρ.

Στη Γλουχολάζι, στη νοτιοδυτική Πολωνία, πυροσβέστες στήνουν φράγματα από σάκους με άμμο για να προστατεύσουν τους κατοίκους κοντά στον ποταμό Μπιάλα Γκλούχολάσκα. Ο δήμαρχος της πόλης έκανε έκκληση στους κατοίκους να εκκενώσουν τις περιοχές και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία. Κάτοικος της Γλουχολάζι, η Ζόφια Ουσιάκα, δήλωσε ότι «όλοι στην πόλη είναι φοβισμένοι» και ότι «δεν φαίνεται να υπάρχει ελπίδα να σταματήσει η βροχή».

Στην πόλη Κρακοβία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας, προσφέρονται σάκοι άμμου για προστασία από τις πλημμύρες. Ο πρωθυπουργός Τουσκ, μιλώντας από την πόλη Κλόντζκο στη Κάτω Σιλεσία, όπου 1.600 άτομα έχουν εκκενωθεί, κάλεσε τους κατοίκους να συνεργαστούν με τις αρχές εκτάκτου ανάγκης. Στην περιοχή, 17.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ρεύμα, ενώ σε ορισμένα σημεία δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας και το διαδίκτυο είναι εκτός λειτουργίας. Ο Τουσκ ανέφερε ότι αποφασίστηκε η χρήση δορυφόρων Starlink για την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

⚠️🇵🇱 | FLOOD WARNING:



📍 Nysa, Wrocław, and Głuchołazy, Poland

- Date:September 14th, 8:00 AM

- Situation:Water levels at Lake Nyskie identical to 1997 flood forecast

- Warning: River water levels critically high,flooding expected#powódź #Powodź #deszcz #wielkawoda2 #żywioł pic.twitter.com/d9xqZx1SY9 — Weather monitor (@Weathermonitors) September 14, 2024

Στην Τσεχία, ένα φράγμα έσπασε στην περιοχή της Νότιας Βοημίας το Σάββατο. Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Πέτρ Χλάντικ, προειδοποίησε τους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί σοβαρά να ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ο Χλάντικ δήλωσε ότι το έδαφος είναι κορεσμένο και το νερό της βροχής παραμένει στην επιφάνεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο ξαφνικών πλημμυρών. Οι βροχές στην Τσεχία αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την Τρίτη.

BREAKING 📢: Residents of Opava, a town in northeastern Czech Republic, are being urged to evacuate as a massive flood wave from the nearby mountains approaches the city.#Hochwasser #unwetter #Weatherpic.twitter.com/1G7Gqr31Yo — beernews24 (@beernews24) September 14, 2024

Ο Τσέχος πρωθυπουργός, Πέτρ Φιάλα, προειδοποίησε ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει «ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο». Οι αρχές έχουν τοποθετήσει προστατευτικούς τοίχους από σάκους άμμου και μεταλλικά φράγματα, ενώ ποδοσφαιρικοί αγώνες των δύο κορυφαίων κατηγοριών του πρωταθλήματος ακυρώθηκαν.