Κάιρο: Το αεροδρόμιο Sphinx έτοιμο για την ιστορική πρεμιέρα του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό

Ο πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Μοστάφα Μαντμπούλι, επιθεώρησε το Διεθνές Αεροδρόμιο Sphinx, δηλώνοντας ότι είναι πλήρως έτοιμο να υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες για τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου (GEM) την 1η Νοεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου, ο Μαντμπούλι χαρακτήρισε το Sphinx «στρατηγική πύλη» που συνδέει τη δυτική πλευρά του Καΐρου, το Οροπέδιο των Πυραμίδων και το νέο μουσείο.

Κατά την περιοδεία του στις 13 Σεπτεμβρίου, ο Αιγύπτιος πρωθυπουργός επισκέφθηκε τις αίθουσες διεθνών και εσωτερικών πτήσεων, τον έλεγχο διαβατηρίων, τα τελωνεία και τα συστήματα αποσκευών, υπογραμμίζοντας τη σημασία τους για την ομαλή ροή επιβατών. Παράλληλα, περιηγήθηκε στην προεδρική και VIP αίθουσα του Sphinx, την οποία χαρακτήρισε «αντάξια των υψηλότερων προδιαγραφών άνεσης και υπηρεσιών» και αντανάκλαση του πολιτιστικού κύρους της χώρας.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους, οι εργασίες ηλεκτροδότησης στο Sphinx βρίσκονται στην τελική ευθεία, με το 90% του φωτισμού να έχει ήδη εγκατασταθεί, ενώ συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε περιβάλλοντες χώρους και δίκτυα υποδομής.

Το Sphinx, που βρίσκεται μόλις 12 χιλιόμετρα από τις Πυραμίδες και το Μουσείο, έχει επεκταθεί ώστε να εξυπηρετεί έως και 1,2 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Η θέση του, δυτικά του Καΐρου, προσφέρει άμεση πρόσβαση σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ των οποίων οι λεωφόροι προς Αλεξάνδρεια, Φαγιούμ και Βόρεια Ακτή.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο: Ένα παγκόσμιο πολιτιστικό ορόσημο

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM), που ανοίγει επίσημα τις πύλες του την 1η Νοεμβρίου 2025, αποτελεί το μεγαλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο αφιερωμένο σε έναν πολιτισμό. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 2 χιλιομέτρων από το Οροπέδιο της Γκίζας και τις εμβληματικές Πυραμίδες, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτιστικό και τουριστικό σύμπλεγμα.

Το έργο ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια και με τη στήριξη διεθνών οργανισμών και κυβερνήσεων. Ο σχεδιασμός του μουσείου ξεχωρίζει για την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, με την τεράστια πρόσοψη από αλάβαστρο και τον επιβλητικό εσωτερικό χώρο που συνδυάζει το σύγχρονο με το αρχαίο.

Το GEM θα φιλοξενεί περισσότερα από 100.000 αντικείμενα, με κορυφαίο έκθεμα τον πλήρη θησαυρό του τάφου του Τουταγχαμών, που για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στο σύνολό του. Στους εκθεσιακούς χώρους περιλαμβάνονται επίσης μνημειακά αγάλματα, σαρκοφάγοι, παπύροι και έργα τέχνης που αφηγούνται 5.000 χρόνια αιγυπτιακής ιστορίας.

Πέρα από τις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, το μουσείο διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστήρια συντήρησης, χώρους εκπαίδευσης και διαδραστικά κέντρα. Η γειτνίαση με τις Πυραμίδες της Γκίζας το καθιστά έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς διεθνώς, με την αιγυπτιακή κυβέρνηση να εκτιμά ότι θα προσελκύσει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

