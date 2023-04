Κάιλι Τζένερ και Τιμοτέ Σαλαμέ βγαίνουν ραντεβού- «Την σέβεται και την κάνει να γελάει»

Η Κάιλι Τζένερ φέρεται να «απολαμβάνει την παρέα» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, με το φημολογούμενο - και αναπάντεχο- νέο ειδύλλιο να μονοπωλεί ήδη τα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ.

Πηγή δήλωσε στο Us Weekly ότι το 25χρονο μοντέλο και influencer «είναι ανοιχτή να δει πού θα πάνε τα πράγματα» με τον 27χρονο ηθοποιός και υποψήφιο για Όσκαρ.

«Ο Τιμοτέ είναι απόλυτος τζέντλεμαν και συμπεριφέρεται στην Κάιλι με μεγάλο σεβασμό», εξήγησε η πηγή, περιγράφοντας τον κινηματογραφικό σταρ ως «πολύ γοητευτικό» και «άνετο στις συζητήσεις». Επίσης, την κάνει «να γελάει», πρόσθεσε.

Facebook Twitter

Αν και ο Τιμοτέ Σαλαμέ «δεν είναι σαν τους υπόλοιπους άντρες με τους οποίους έχει βγει η Κάιλι Τζένερ» και «μπορεί να μην φαίνεται ο τύπος της», η πηγή επέμεινε ότι «έχουν πολύ καλή χημεία».

«Η Kylie έχει κάνει παρέα με τον Τιμοτέ μόνο μερικές φορές, οπότε τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά», φρόντισε να σημειώσει η πηγή για το «πολύ φρέσκο» ειδύλλιο. «Αλλά μέχρι στιγμής, της αρέσει αυτό που βλέπει».

Facebook Twitter

Μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημοσίως τις φήμες, ωστόσο το αυτοκίνητο της Κάιλι Τζένερ εντοπίστηκε στην έπαυλη του Τιμοτέ Σαλαμέ στο Μπέβερλι Χιλς την Πέμπτη, ενώ την επόμενη μέρα έφαγαν μεξικάνικο στη Σάντα Μόνικα, σύμφωνα με το TMZ.

Βέβαια η είδηση έχει προκαλέσει ανάμικτα συναισθήματα στους φανς τους, με άλλους να ενθουσιάζονται κι αρκετούς να εκφράζουν επιφυλάξεις.

«Το ότι η Κάιλι Τζένερ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ βγαίνουν ραντεβού είναι το ίδιο με το να αρχίζουν να βγαίνουν δύο άνθρωποι από το λύκειο που δεν είχαν ποτέ επαφή, 6 χρόνια μετά την αποφοίτηση», σχολίασε κάποιος στο Twitter, ενώ άλλος πρόσθεσε ότι «απλά δεν μπορεί να κατανοήσει αυτή την τρομακτική πληροφορία».

kylie jenner and timothee chalamet dating feels the same as when two people from your high school that never interacted start dating like 6 years after graduation