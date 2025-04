«Je suis Marine»: Οι ακροδεξιοί συνασπίζονται και ηρωποιούν τη Λεπέν

Αφορμή για να συνασπιστούν οι ακροδεξιοί σε ευρωπαϊκό αλλά και ευρύτερο επίπεδο, αποτέλεσε η καταδίκη της Μαρίν Λεπέν από τη γαλλική δικαιοσύνη.

Με σύνθημα «Je suis Marine» («Είμαι η Μαρίν») που συνήθως χρησιμοποιείται ως ένδειξη συμπαράστασης για θύματα επιθέσεων ή αδικιών, διάφοροι ακροδεξιοί πολιτικοί σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και να δηλώσουν πίστη στη Μαρίν Λεπέν, την ηγετική μορφή της παράταξής τους που - όπως υποστηρίζουν - υφίσταται πολιτική δίωξη.

Όπως σημειώνει το BBC, «η Μαρίν Λεπέν είναι ένα σύμβολο της εθνικιστικής δεξιάς της Γαλλίας: μια από τις πιο γνωστές και δημοφιλέστερες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας - με το France First, την ατζέντα της κατά του woke και κατά της μετανάστευσης. Οι ηγέτες της ακροδεξιάς, που αυτή τη στιγμή αυξάνονται σε υποστήριξη σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, τη βλέπουν ως "μια από αυτούς" - ακόμα κι αν δεν έχουν ίδιες απόψεις σε όλα τα θέματα μαζί της».

Η απαγόρευση στη Μαρίν Λεπέν να είναι υποψήφια για πολιτικό αξίωμα για τα επόμενα πέντε χρόνια, μετά την καταδίκη της για υπεξαίρεση άνω των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από κονδύλια της ΕΕ για χρήση στη Γαλλία από το κόμμα της «Εθνικός Συναγερμός», έστειλε πολλούς από αυτούς τους ηγέτες, σε δηλώσεις υποστήριξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Γι' αυτούς, αυτή ήταν μια ευκαιρία, όχι απλώς να δείξουν υποστήριξη στη Λεπέν αλλά να χρησιμοποιήσουν την υπόθεσή της για να τονίσουν αυτό που θεωρούν ως κοινό τους σκοπό – έναν αγώνα ενάντια στο πολιτικά παραδοσιακό ρεύμα, που επιδιώκει να φιμώσει ή να υπονομεύσει την εθνικιστική τους ατζέντα», επισημαίνει το BBC.

«Ωστόσο, για τη Λεπέν, αυτή η καταδίκη θα μπορούσε να είναι ο θάνατος της πολύτιμης φιλοδοξίας της να γίνει πρόεδρος της Γαλλίας. Είχε φτάσει ψηλά στις δημοσκοπήσεις ενόψει των επόμενων εκλογών, που είναι προγραμματισμένες σε δύο χρόνια από σήμερα. Αυτή και οι πολιτικοί της συνεργάτες επιμένουν ότι είναι αθώοι», συνεχίζει η ανάλυση.

Σε μια επιδεικτική επίδειξη αλληλεγγύης τη Δευτέρα, ο αμφιλεγόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε σε μια ανάρτησή του στο X στα γαλλικά «Je suis Marine».

Ο λαϊκιστής Γκερτ Βίλντερς, ο ηγέτης του μεγαλύτερου πολιτικού κόμματος της Ολλανδίας, ανάρτησε στο X ότι ήταν σίγουρος ότι η Λεπέν θα κερδίσει την έφεση και ότι θα ήταν η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας.

I am shocked by the incredible tough verdict against @MLP_officiel. I support and believe in her for the full 100% and I trust she will win the appeal and become President of France.