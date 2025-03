«Κατάχρηση του νομικού συστήματος» χαρακτηρίζει ο Έλον Μασκ την καταδίκη Λεπέν

Στην «κατάχρηση του νομικού συστήματος» από τη «ριζοσπαστική αριστερά» αποδίδει ο Έλον Μασκ την καταδίκη της ηγέτιδας της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, στην υπόθεση κατάχρησης και υπεξαίρεσης κονδυλίων.

Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου και ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς έκανε λόγο για «κατάχρηση του νομικού συστήματος» σχολιάζοντας την ποινή στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι που επιβλήθηκε στη Μαρίν Λεπέν. Μάλιστα, ο Έλον Μασκ προειδοποίησε πως θα υπάρξει «αντίδραση» ανάλογη με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να κερδίσει μέσω δημοκρατικής ψηφοφορίας, καταχράται το νομικό σύστημα για να φυλακίσει τους αντιπάλους της. Αυτή είναι η πάγια στρατηγική που ακολουθεί σε όλον τον κόσμο», αναφέρει ο Μασκ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), συμπληρώνοντας σε άλλη ανάρτησή του ότι: «θα υπάρξει αντίδραση, όπως με τις νομικές επιθέσεις εναντίον του προέδρου Τραμπ».

When the radical left can’t win via democratic vote, they abuse the legal system to jail their opponents.



This is their standard playbook throughout the world. https://t.co/FgmgeyQ2rp