Ιταλία: Στο μικροσκόπιο brands ομορφιάς για την επίδρασή τους σε νεαρά κορίτσια

Η έρευνα εστιάζει στον ρόλο των social media και των influencers στην αυξανόμενη εμμονή με το skincare σε παιδιά

The LiFO team
Φωτ: Freepik
Οι ιταλικές αρχές ερευνούν τις Sephora και Benefit Cosmetics για πιθανή χρήση έμμεσων πρακτικών προώθησης που φαίνεται να στοχεύουν ανήλικα κορίτσια, ενισχύοντας μια αυξανόμενη εμμονή με την περιποίηση του δέρματος.

Η έρευνα αφορά την προώθηση προϊόντων όπως μάσκες προσώπου, οροί και αντιγηραντικές κρέμες, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να απευθύνονται ακόμη και σε παιδιά κάτω των 10 ετών. Σύμφωνα με την Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας, οι πρακτικές αυτές συνδέονται με το φαινόμενο της λεγόμενης «cosmeticorexia», δηλαδή την υπερβολική ενασχόληση ανηλίκων με την περιποίηση του δέρματος.

Οι δύο εταιρείες ανήκουν στον γαλλικό όμιλο LVMH και, κατά την αρχή, φέρονται να έχουν υιοθετήσει μια «ιδιαίτερα ύπουλη στρατηγική marketing». Στο επίκεντρο βρίσκονται συνεργασίες με πολύ νεαρές micro-influencers, οι οποίες προωθούν την αγορά καλλυντικών σε παιδιά και εφήβους, μια ομάδα που θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της αρχής, με τη συνδρομή της οικονομικής αστυνομίας της Ιταλίας, πραγματοποίησαν ελέγχους στα γραφεία της Sephora Italia και άλλων εταιρειών του ομίλου.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, με την αυξανόμενη δημοτικότητα των προϊόντων ομορφιάς σε πολύ νεαρές ηλικίες. Το φαινόμενο έχει γίνει γνωστό ως «Sephora kids» και συνδέεται με την έντονη παρουσία περιεχομένου για skincare σε πλατφόρμες όπως το TikTok και το Instagram, συχνά από ανήλικους δημιουργούς.

Η τάση έχει προκαλέσει αντιδράσεις από δερματολόγους, οι οποίοι επισημαίνουν ότι τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από τέτοια προϊόντα και ότι η πρώιμη εστίαση στην εμφάνιση μπορεί να δημιουργήσει άγχος. Παράλληλα, τονίζουν ότι το παιδικό δέρμα είναι πιο ευαίσθητο και η χρήση περιττών χημικών ουσιών ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς ή ευαισθητοποίηση.

Η Αρχή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι η έρευνα αφορά και το κατά πόσο παραλείπονται ή παρουσιάζονται με παραπλανητικό τρόπο κρίσιμες πληροφορίες, όπως προειδοποιήσεις για προϊόντα που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ανήλικους.

Αν και η πώληση τέτοιων προϊόντων σε ανηλίκους δεν είναι παράνομη, οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η συχνή και συνδυαστική χρήση πολλών καλλυντικών χωρίς επαρκή ενημέρωση μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία.

Ο όμιλος LVMH δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές, τονίζοντας ότι όλες οι εταιρείες του τηρούν τη σχετική νομοθεσία, χωρίς να προχωρήσει σε περαιτέρω σχόλια.

Με πληροφορίες από Guardian

 
ΑΥΣΤΡΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ SOCIAL MEDIA

Διεθνή / Η Αυστρία σχεδιάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 14 ετών

Ο αντικαγκελάριος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, κάνοντας λόγο για εθισμό και προβλήματα υγείας
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΘΥΜΑΤΑ ΜΗΝΥΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΜΠ GOOGLE

Διεθνή / Θύματα του Έπσταϊν μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ και την Google για τη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων

Οι επιζώντες υποστηρίζουν ότι η αποκάλυψη των προσωπικών τους στοιχείων αποτελεί παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής
THE LIFO TEAM
ΡΩΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Telegraph: Η Ρωσία στέλνει αλκοολικούς από κέντρα απεξάρτησης στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σοβαρές καταγγελίες σκιαγραφούν μια ανησυχητική εικόνα για τον τρόπο ενίσχυσης των ρωσικών δυνάμεων, με αναφορές για στρατολόγηση ευάλωτων ατόμων, αποστολή τους στο μέτωπο χωρίς επαρκή εξοπλισμό και κακοποίηση όσων αρνούνται να πολεμήσουν
THE LIFO TEAM
 
 