Ιταλία: Πυρκαγιά στη νήσο Pantelleria - Απομακρύνθηκε από τη βίλα του ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Πυρκαγιά ξέσπασε αργά χθες το απόγευμα στο μικρό νησί Pantelleria νότια της Σικελίας, και δόθηκε εντολή για την εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους και τουριστών από ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκαν πολλαπλές εστίες, γεγονός που γεννά υποψίες ότι η φωτιά ήταν αποτέλεσμα εμπρησμών.

#Pantelleria #fire this was an hour ago the fire seems more contained now pic.twitter.com/eCpdnWj4Qv