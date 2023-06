Ιταλία: Μετανάστες προσπάθησαν να καταλάβουν τουρκικό πλοίο

Δεκαπέντε παράτυποι μετανάστες φέρεται να προσπάθησαν να καταλάβουν τον έλεγχο του τουρκικού πλοίου Galata Seaways.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κάποιοι από τους μετανάστες απείλησαν το πλήρωμα με μαχαίρι. Ωστόσο ένα μέλος από τα 22 που αποτελούν το πλήρωμα του πλοίου κατάφερε να ειδοποιήσει το κέντρο επιχειρήσεων της Άγκυρας. Αυτό με τη σειρά του, επικοινώνησε άμεσα με τις ιταλικές αρχές ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ANSA, «οι μετανάστες που κατέλαβαν το πλοίο ήταν παράτυποι που κρύβονταν σ’ αυτό με προορισμό τη Γαλλία». Επίσης, αναφέρεται πως «Ο κυβερνήτης του τουρκικού πλοίου σήμανε συναγερμό και κάλεσε για διάσωση. Η Ομάδα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Guardia di Finanza) και ο λιμενάρχης διασφάλισαν την ακεραιότητα στη θάλασσα, ενώ οι ειδικές δυνάμεις επενέβησαν άμεσα στο πλοίο. Ορισμένοι από τους λαθρεπιβάτες, οπλισμένοι με τέσσερα έως πέντε μαχαίρια, φέρονται να προσπάθησαν να μπουν στη γέφυρα με σκοπό να καταλάβουν το πλοίο».

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο επιβεβαίωσε ότι πριν από λίγο άνδρες των ειδικών δυνάμεων του ιταλικού στρατού, της οικονομικής αστυνομίας και του πολεμικού ναυτικού κινητοποιήθηκαν για να αποτρέψουν πειρατεία σε τουρκικό πλοίο το οποίο βρίσκεται στ' ανοικτά της Νάπολης.

Αρχικά το πλοίο κατευθυνόταν στη Γαλλία, αλλά τώρα βρίσκεται κοντά στην ιταλική πόλη Σορέντο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η όλη επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα.

#GalataSeaways is reportedly the Turkish ship hijacked by immigrants in the Mediterranean Sea.



This is the route of the ship, headed toward Montpellier (France) and redirected to Naples Gulf.



According to Italian Defence Ministry a special forces op is on course to free it. pic.twitter.com/Do3Du38GFP