Η Ιταλία οδεύει να ξεπεράσει την Ελλάδα ως η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωζώνης

Η Ελλάδα αναμένεται να πάψει -μέχρι το τέλος του έτους- να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της ευρωζώνης, καθώς το δημόσιο χρέος της θα υποχωρήσει κάτω από εκείνο της Ιταλίας, σύμφωνα με πηγές και στοιχεία από το νέο δημοσιονομικό σχέδιο της Ρώμης.

Το ελληνικό χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου στο 137% του ΑΕΠ το 2026, από 145,9% το 2025, όπως ανέφεραν στο Reuters δύο ανώτεροι αξιωματούχοι.

Αντίθετα, η Ιταλία προβλέπει ότι το δικό της χρέος θα κορυφωθεί στο 138,6% του ΑΕΠ το 2026, αυξημένο κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 137,1% του 2025, σύμφωνα με το πολυετές δημοσιονομικό σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

138,6% du PIB pour l'un, 137% pour l'autre: l’Italie en passe de dépasser la Grèce comme pays le plus endetté de la zone eurohttps://t.co/GIiKcwmerf — BFM (@BFMTV) April 24, 2026

Η πορεία του χρέους στην Ιταλία

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι η Ελλάδα θα πάψει φέτος να κατέχει την πρώτη θέση στην ευρωζώνη ως προς το δημόσιο χρέος, με τα σχετικά στοιχεία να περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο δημοσιονομικό πρόγραμμα που θα κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με το ιταλικό σχέδιο, το χρέος της χώρας θα παραμείνει περίπου σταθερό στο 138,5% το 2027, πριν αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά στο 137,9% το 2028 και στο 136,3% το 2029.

Την ίδια ώρα, το ελληνικό δημόσιο χρέος, που είναι και το υψηλότερο στην ευρωζώνη τις τελευταίες δύο δεκαετίες, έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υποχωρώντας κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες, από το υψηλό 209,4% του ΑΕΠ το 2020 στο 145,9% το 2025.

Στο ίδιο διάστημα, η Ιταλία μείωσε το χρέος της κατά περίπου 17 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Ελλάδα, η οποία ανακάμπτει από μια δεκαετή οικονομική κρίση και τρία προγράμματα διάσωσης συνολικού ύψους περίπου 280 δισ. ευρώ, σχεδιάζει να αποπληρώσει πρόωρα δάνεια ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ από το πρώτο πρόγραμμα στήριξης εντός του έτους.

🇮🇹Italia, la que más debe.

🇬🇷Grecia dejará de ser el país más endeudado de la 💶eurozona a finales de este año, ahora por debajo de Italia. La deuda griega bajará al 137% del PIB este año, mientras la de Italia trepará a 138,6%, un aumento de 1,5 puntos porcentuales desde 2025. pic.twitter.com/YffwOVuUTt — Embajada Abierta (@EmbajadaAbierta) April 24, 2026

Ιταλία και Ελλάδα, δύο διαφορετικές οικονομικές επιδόσεις

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι το ιταλικό χρέος θα είχε αρχίσει να μειώνεται νωρίτερα, αν δεν υπήρχε το αρνητικό αποτύπωμα των κρατικών επιδοτήσεων στον χώρο των κατασκευών, που θεσπίστηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις.

Παρά την ισχυρή ανάκαμψη μετά την πανδημία της COVID-19, η Ιταλία έχει επιστρέψει σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με τρία συνεχόμενα έτη κάτω του 1% (2023 - 2025), παρά τη ροή σημαντικών πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία ανάκαμψης. Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί έως το 2029.

Αντίθετα, η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμούς άνω του 2% τα τελευταία τρία χρόνια, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βασικούς μοχλούς τις επενδύσεις, την εγχώρια ζήτηση και τον τουρισμό.

Με πληροφορίες από Reuters