ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οργή στην Ιταλία με πιθανό αίτημα της Ελβετίας για κάλυψη των εξόδων των θυμάτων του Crans-Montana

Η Ελβετία ζητά επιστροφή χρημάτων άνω των 127.000 δολαρίων

ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ CRANS MONTANA ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΘΥΜΑΤΑ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Η Ελβετία θα χρεώσει την Ιταλία για τα έξοδα που επιβάρυναν το σύστημα υγείας της για τη νοσηλεία Ιταλών υπηκόων που τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά της Πρωτοχρονιάς στο χιονοδρομικό κέντρο του Crans-Montana, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 41 άτομα, όπως ανακοίνωσε η κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.

Η απαίτηση αποζημίωσης επιβαρύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να χαρακτηρίζει την κίνηση αυτή «απαράδεκτη» την Παρασκευή, μετά την είδηση ότι είχε σταλεί λογαριασμός στις οικογένειες των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Σε δήλωση προς το Reuters αργά το Σάββατο, το Ομοσπονδιακό Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης (FSIO) επιβεβαίωσε τα σχέδια της Ελβετίας να ανακτήσει τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τη νοσοκομειακή περίθαλψη, αν και όχι από τις οικογένειες των θυμάτων.

Το FSIO ανέφερε ότι, βάσει των ισχυουσών συμφωνιών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και της Ελβετίας, τα θύματα θα λάβουν τιμολόγιο μόνο για σκοπούς επαλήθευσης και τα έξοδα θα χρεωθούν «στον αρμόδιο ξένο ασφαλιστικό φορέα υγείας».

Ένας εκπρόσωπος διευκρίνισε αργότερα ότι στην περίπτωση της Ιταλίας αυτό θα ήταν το υπουργείο Υγείας.

Η αντίδραση της Ιταλίας

Η Μελόνι δήλωσε σε ανάρτηση στο Facebook αργά την Παρασκευή: «Εάν αυτό το επαίσχυντο αίτημα υποβληθεί επίσημα, ⁠ανακοινώνω ότι η Ιταλία θα το απορρίψει κατηγορηματικά και δεν θα ενεργήσει με κανέναν τρόπο βάσει αυτού».

«Έχω εμπιστοσύνη στο αίσθημα ευθύνης των ελβετικών αρχών και ελπίζω ότι η αναφορά θα αποδειχθεί εντελώς αβάσιμη», πρόσθεσε.

Η Ελβετία ζητά επιστροφή χρημάτων άνω των 100.000 ελβετικών φράγκων (127.000 δολάρια) για τέσσερις Ιταλούς υπηκόους που νοσηλεύτηκαν για μία μόνο ημέρα στο νοσοκομείο του Σιόν μετά την πυρκαγιά, σύμφωνα με δηλώσεις του Ιταλού πρέσβη στην Ελβετία, Τζιάν Λορέντζο Κορνάντο, που έγιναν γνωστές το Σάββατο από το πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Ο Κορνάντο πρόσθεσε ότι Ελβετοί ασθενείς που τραυματίστηκαν στη φωτιά στο Cans-Montana έλαβαν θεραπεία για μήνες στο νοσοκομείο Niguarda στο Μιλάνο, στη βόρεια Ιταλία, και ότι η Ιταλία έστειλε ελικόπτερο πολιτικής προστασίας για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης χωρίς να ζητήσει χρήματα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΙΡΑΝ ΗΠΑ

Διεθνή / «Η ζημιά έχει γίνει»: Η πετρελαϊκή κρίση έχει αλλάξει οριστικά τον κλάδο των ορυκτών καυσίμων

Η πετρελαϊκή κρίση μετά τον πόλεμο στο Ιράν επιταχύνει τη στροφή των χωρών από τα ορυκτά καύσιμα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον επικεφαλής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ να εκτιμά ότι οι επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα είναι βαθιές και μακροχρόνιες
THE LIFO TEAM
ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ ΗΠΑ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Aυστηρή προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: «Αν συνεχίσετε θα απαντήσουμε»

Το Ιράν τόνισε επίσης ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για τους αντιπάλους της
THE LIFO TEAM
 
 