Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν χωριό στη Δυτική Όχθη

Δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σπίτια και αυτοκίνητα σε χωριό στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας να αναφέρει ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Οι έποικοι -ορισμένοι από τους οποίους φορούσαν μάσκες- πέταξαν πέτρες και βόμβες μολότοφ καθώς επιτέθηκαν στο χωριό Τζιτ, κοντά στην πόλη Ναμπλούς, το βράδυ της Πέμπτης, ανέφεραν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας ντόπιος χωρικός περίπου 20 ετών σκοτώθηκε και ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος. Ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι εξετάζει τον απολογισμό του θανάτου.

Οι Ισραηλινοί πολιτικοί ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση, δεσμευόμενοι να τιμωρήσουν τους δράστες. Ένας Ισραηλινός υπήκοος συνελήφθη στο Τζιτ, ανέφερε το IDF.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν σπίτια και οχήματα να πυρπολούνται στο Τζιτ αργά την Πέμπτη. Καπνοί φαίνονται να υψώνονται πάνω από το χωριό.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «οι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια θα συλληφθούν και θα διωχθούν». Ο Ισραηλινός Πρόεδρος Isaac Herzog έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Πρόκειται για μια ακραία μειονότητα που βλάπτει τη νομοταγή κοινότητα των εποίκων και τον οικισμό στο σύνολό του και στο όνομα και το καθεστώς του Ισραήλ στον κόσμο σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη και δύσκολη περίοδο. «Οι αξιωματούχοι επιβολής του νόμου πρέπει να δράσουν αμέσως» για να οδηγήσουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη, πρόσθεσε ο κ. Χέρτζογκ.

Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός είπε ότι οι δυνάμεις του αναπτύχθηκαν στο χωριό «μέσα σε λίγα λεπτά» από τη στιγμή που έλαβαν αναφορές για βία, πυροβολώντας στον αέρα για να διαλύσουν τα πλήθη. Στη συνέχεια, οι επιτιθέμενοι απομακρύνθηκαν από το Τζιτ.

Το IDF πρόσθεσε ότι ξεκίνησε κοινή έρευνα από τις δυνάμεις του, την υπηρεσία ασφαλείας του Ισραήλ Shin Bet και την ισραηλινή αστυνομία μετά το «σοβαρό περιστατικό». Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι οι επιθέσεις από εποίκους ήταν «απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν». «Οι ισραηλινές αρχές πρέπει να λάβουν μέτρα για να προστατεύσουν όλες τις κοινότητες από βλάβη, αυτό περιλαμβάνει την παρέμβαση για να σταματήσει μια τέτοια βία και να λογοδοτήσουν όλους τους δράστες αυτής της βίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου.

Οι Παλαιστίνιοι κατηγορούν τακτικά τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ότι επιτρέπουν σε ομάδες βίαιων εποίκων να επιτεθούν στα χωριά τους.

Σύμφωνα με το OCHA - το γραφείο του ΟΗΕ για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις - έχουν σημειωθεί περισσότερες από 1.000 επιθέσεις από εποίκους εναντίον Παλαιστινίων από τον Οκτώβριο, με τουλάχιστον 1.390 ανθρώπους - συμπεριλαμβανομένων 660 παιδιών - να εκτοπίζονται από αυτές.

Η θανατηφόρα βία συνοδεύει συχνά τις επιθέσεις αυτές. Ο OCHA κατέγραψε 107 επιθέσεις που οδήγησαν σε Παλαιστίνιους θανάτους και τραυματισμούς, 859 που προκάλεσαν ζημιές σε παλαιστινιακές περιουσίες.

Η διεθνής προσοχή έχει επικεντρωθεί στον συνεχιζόμενο πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας - αλλά η κλίμακα της βίας από εποίκους ώθησε τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο να επιβάλουν κυρώσεις σε ορισμένους ηγέτες εποίκων.

Με πληροφορίες από BBC

