Γάζα: Η Χαμάς ζητά να εφαρμοστεί το σχέδιο Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός

Διεθνή / H Σελίν Ντιόν «δεν εγκρίνει» τη χρήση τραγουδιών της από τον Τραμπ

Το τραγούδι My Heart Will Go On παίχτηκε στους υποστηρικτές πριν εμφανιστεί ο Τραμπ στη σκηνή σε μια συγκέντρωση στο Bozeman της Μοντάνα

LIFO NEWSROOM