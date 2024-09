Ισραηλινές μπουλντόζες ισοπεδώνουν υποδομές και επιχειρήσεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη

Εδώ και δύο εβδομάδες μπουλντόζες του Ισραηλινού στρατού ισοπεδώνουν ολόκληρες γειτονιές σε παλαιστινιακές πόλεις στη Δυτική Όχθη, καταστρέφοντας υποδομές και επιχειρήσεις.

Οι Παλαιστίνιοι κάτοικοι στην Τουλκάρμ και την Τζενίν, τις δύο πόλεις που αποτέλεσαν το επίκεντρο των τελευταίων στρατιωτικών επιδρομών του Ισραήλ, βλέπουν τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες τις ισραηλινές μπουλντόζες να διαλύουν τους δρόμους και τα σοκάκια τους. Όπως δηλώνουν, δεν έχουν ξαναζήσει καταστροφή τέτοιας κλίμακας.

Στα τέλη Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε μια από τις πιο εκτεταμένες και φονικότερες επιδρομές του εδώ και χρόνια στη Δυτική Όχθη. Το Ισραήλ περιγράφει τις επιχειρήσεις αυτές ως «αντιτρομοκρατικές προσπάθειες», με στόχο την εκρίζωση της Χαμάς και άλλων ένοπλων μαχητών που έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους εναντίον Ισραηλινών.

Jenin| West Bank 🚨



A large number of Israeli occupation vehicles and bulldozers have been deployed around Jenin. pic.twitter.com/cnxeyi5WvQ — West Bank Observer (@observrwestbank) September 25, 2024

“We watched their bulldozers tear up streets, demolish businesses, pharmacies, schools. They even bulldozed the town soccer field, and a tree in the middle of a road,” said Kamal Abu al-Rub, the governor of Jenin, in the northern West Bank. “What was the point of all of this?” pic.twitter.com/PO1ZFj9YhJ — Jorge Martin ☭ (@marxistJorge) September 25, 2024

Jenin | West Bank 🚨



Israeli occupation forces are sending military reinforcements and bulldozers to Jenin, surrounding the city's hospitals. pic.twitter.com/JgsvzyTFcV — West Bank Observer (@observrwestbank) September 25, 2024

Σημειώνεται πως ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι βρήκε αποθέματα όπλων στις πρόσφατες επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη. Στους New York Times, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι λειτουργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και «λαμβάνει όλες τις εφικτές προφυλάξεις για να αποφύγει την πρόκληση ζημιών σε βασικές υποδομές». Επιχειρηματολόγησε ότι οι στρατιωτικοί μηχανικοί έπρεπε να αναλάβουν τέτοιες επιχειρήσεις για να αποναρκοθετήσουν δρόμους ή να καταστρέψουν αποθήκες όπλων που είναι κρυμμένες σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Ωστόσο, οι IDF αναγνώρισαν ότι αυτές οι «επιχειρήσεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει αναπόφευκτη ζημιά σε ορισμένες μη στρατιωτικές δομές».

Israeli occupation bulldozers raze Palestinian stalls in the town of Qabatiya, south of Jenin. #WestBank pic.twitter.com/yCBvDEWOb8 — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) September 19, 2024

Israeli occupation bulldozers are currently demolishing the building they are besieging in the town of Qabatiya south of Jenin. #WestBank pic.twitter.com/TdjENGUW8O — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) September 19, 2024

Με πληροφορίες από New York Times