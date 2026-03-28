Ισραήλ: Υποστηρίζει ότι πύραυλος εκτοξεύτηκε εναντίον της χώρας από την Υεμένη

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν λίγο το πρωί του Σαββάτου ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ.

Οι Χούθι απείλησαν ξανά χθες να εμπλακούν στην ένοπλη σύρραξη στο πλευρό του Ιράν.

Η εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη και οι επιθέσεις στο Ιράν

Σύμφωνα με λακωνικές ανακοινώσεις τους, εντόπισαν «την εκτόξευση ενός πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ» και πρόσθεσαν ότι «συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», προτού δώσουν το ελεύθερο στους κατοίκους να βγουν από τα καταφύγια περίπου ένα τέταρτο αργότερα.

⭕️Earlier today, the IDF identified the launch of a missile from Yemen towards Israel.



Aerial defense systems intercepted the threat. — Israel Defense Forces (@IDF) March 28, 2026

Υπενθυμίζεται ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι την Παρασκευή πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν τη μονάδα βαρέος ύδατος στο Αράκ, στην κεντρική περιοχή του Ιράν, καθώς και ένα εργοστάσιο εξόρυξης ουρανίου που βρίσκεται στο Γιαζντ, επίσης στην κεντρική περιοχή του Ιράν.

Στην ανακοίνωσή τους, οι IDF περιέγραψαν το εργοστάσιο στο Γιαζντ ως «το μοναδικό του είδους του στο Ιράν, όπου πρώτες ύλες που εξορύσσονται από το έδαφος υποβάλλονται σε μηχανική και χημική επεξεργασία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για τον εμπλουτισμό ουρανίου».

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι επιθέσεις του IDF στο Ιράν θα «κλιμακωθούν και θα επεκταθούν».

