Διεθνή

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν τη μονάδα βαρέος ύδατος στο Αράκ

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι την Παρασκευή πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν τη μονάδα βαρέος ύδατος στο Αράκ, στην κεντρική περιοχή του Ιράν, καθώς και ένα εργοστάσιο εξόρυξης ουρανίου που βρίσκεται στο Γιαζντ, επίσης στην κεντρική περιοχή του Ιράν.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν

Στην ανακοίνωσή τους, οι IDF περιέγραψαν το εργοστάσιο στο Γιαζντ ως «το μοναδικό του είδους του στο Ιράν, όπου πρώτες ύλες που εξορύσσονται από το έδαφος υποβάλλονται σε μηχανική και χημική επεξεργασία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για τον εμπλουτισμό ουρανίου».

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί επιθέσεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου βαρέος νερού και ενός εργοστασίου παραγωγής κίτρινου κέικ.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι επιθέσεις του IDF στο Ιράν θα «κλιμακωθούν και θα επεκταθούν».

Με πληροφορίες από ABC News

