Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι την Παρασκευή πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι IDF ανέφεραν ότι χτύπησαν τη μονάδα βαρέος ύδατος στο Αράκ, στην κεντρική περιοχή του Ιράν, καθώς και ένα εργοστάσιο εξόρυξης ουρανίου που βρίσκεται στο Γιαζντ, επίσης στην κεντρική περιοχή του Ιράν.

Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στο Ιράν

Στην ανακοίνωσή τους, οι IDF περιέγραψαν το εργοστάσιο στο Γιαζντ ως «το μοναδικό του είδους του στο Ιράν, όπου πρώτες ύλες που εξορύσσονται από το έδαφος υποβάλλονται σε μηχανική και χημική επεξεργασία, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για τον εμπλουτισμό ουρανίου».

🎯 STRUCK: Arak Heavy Water Plant in Central Iran—A Key Plutonium Production Site for Nuclear Weapons



The IDF will not allow the Iranian regime to continue advancing its nuclear weapons program, which poses an existential threat to Israel and the entire world. pic.twitter.com/wdFQ03TQZr — Israel Defense Forces (@IDF) March 27, 2026

Νωρίτερα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι είχαν δεχτεί επιθέσεις πυρηνικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός εργοστασίου βαρέος νερού και ενός εργοστασίου παραγωγής κίτρινου κέικ.

Αυτές οι επιθέσεις έρχονται λίγες ώρες αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε ότι οι επιθέσεις του IDF στο Ιράν θα «κλιμακωθούν και θα επεκταθούν».

Με πληροφορίες από ABC News