«Ισραήλ σώσε μας» - Δρούζοι της Συρίας ζητούν προσάρτηση

Viral βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απεικόνιζαν μια συγκέντρωση Δρούζων από το χωριό Χαντέρ, στη συριακή πλευρά των Υψωμάτων του Γκολάν, να μιλούν υπέρ της ένταξης στο Ισραήλ.

Στα βίντεο, ένας Δρούζος αξιωματούχος που μίλησε μπροστά σε ένα πλήθος δεκάδων, είπε: «Εν ονόματι όλου του λαού της Χαντέρ, και αν κάποιος έχει αντίρρηση, πείτε… αν πρέπει να διαλέξουμε, θα επιλέξουμε το μικρότερο κακό - να προσαρτηθεί στο (ισραηλινό) Γκολάν!». Ο ομιλητής υποστήριξε ότι το Ισραήλ για αυτούς είναι «το μικρότερο κακό», προειδοποιώντας ότι «το άλλο κακό που έρχεται στο δρόμο μας», εννοώντας τις ισλαμιστικές πολιτοφυλακές, θα «πάρει τις γυναίκες μας, τις κόρες μας, τα σπίτια μας».

Ο ομιλητής συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι μιλάει εκ μέρους πολλών χωριών στην περιοχή: «Είμαστε με αυτούς που διαφυλάσσουν την αξιοπρέπειά μας… Δεν με πειράζει αν κάποιος βγάζει φωτογραφίες ή ηχογραφεί - ζητάμε να προσαρτηθούμε στο Γκολάν… Η μοίρα του Χαντέρ είναι η μοίρα των γύρω χωριών, θέλουμε να ζητήσουμε να ενωθούμε με τους συγγενείς μας στο Γκολάν, να απαλλαγούμε από την αδικία και την καταπίεση», στην οποία απάντησαν οι παρόντες στη συνέλευση φωνάζοντας: «Συμφωνούμε, συμφωνούμε!».

Druze village in Syria asks to be annexed to Israel, seeking safety and protection from the emerging Islamist regime in Syria. pic.twitter.com/7E6XBeDy46