Ισραήλ: Σε «κακή» κατάσταση οι όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα στη Γάζα

«Κακή» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του Ορ Λεβί και του Ελί Σαραμπί, δύο από τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα από τη Χαμάς, δήλωσε σήμερα το βράδυ η διευθύντρια του ισραηλινού νοσοκομείου Σεμπά, στο Ραμάτ Γκαν, κοντά στο Τελ-Αβίβ, όπου εισήχθησαν οι δύο Ισραηλινοί μετά την απελευθέρωσή τους.

«Οι συνέπειες των 491 ατελείωτων ημερών σε αιχμαλωσία είναι εμφανείς (...) και η κατάσταση της υγείας τους είναι κακή», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Γϊαελ Φρένκελ Νιρ, διευθύντρια του νοσοκομείου.

The returning hostages on their way to the hospital with their families finally by their sides. 💛 pic.twitter.com/9tOlGUYG24 — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2025

Η σημερινή ήταν η τέταρτη φορά που το νοσοκομείο αυτό παρέλαβε ομήρους που αφέθηκαν ελεύθεροι από από τη Λωρίδα της Γάζας, μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας στις 19 Ιανουαρίου.

Η διευθύντρια του νοσοκομείου δήλωσε ότι η «κατάσταση της υγείας των ομήρων που αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα είναι πολύ πιο κακή» από ό,τι ήταν η κατάσταση της υγείας ομήρων που είχαν αφεθεί ελεύθεροι σε προηγούμενες απελευθερώσεις.

The Ben Ami family back together as one 💛 pic.twitter.com/EFjJvfHjq2 — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2025

Το Ισραήλ δεν θα ξεχάσει την εικόνα των τριών αδύναμων, σκελετωμένων Ισραηλινών ομήρων που οδηγήθηκαν σε μία εξέδρα στη Γάζα και εξαναγκάστηκαν να δώσουν μία στημένη συνέντευξη από τους ενόπλους της Χαμάς, πριν τη σημερινή απελευθέρωσή τους, ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

“Δεν θα εξωραΐσουμε τις σοκαριστικές εικόνες που είδαμε σήμερα” ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του ο Νετανιάχου.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ έκανε λόγο για "έγκλημα κατά της ανθρωπότητας", σχολιάζοντας την εικόνα των τριών Ισραηλινών ομήρων, που έδειχναν πολύ καταβεβλημένοι.

The wait is over: See the moment that Ohad was finally reunited with wife, and got to video call his daughters. 💛 pic.twitter.com/AeXzksiUrF — Israel Defense Forces (@IDF) February 8, 2025

"Να με τι μοιάζει ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας", σημείωσε ο Χέρτσογκ σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

"Όλος ο κόσμος πρέπει να δει (αυτούς τους τρεις άνδρες) τους πεινασμένους, με τα αδυνατισμένα πρόσωπα που υποφέρουν να τους εκμεταλλεύονται για ένα κυνικό και σκληρό θέαμα άθλιοι δολοφόνοι", πρόσθεσε.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε από την πλευρά του "σοκαριστικές" εικόνες από την απελευθέρωση των ομήρων, οι οποίες "δεν θα μείνουν αναπάντητες".

Για "σοκαριστικές εικόνες" έκανε λόγο σήμερα και το Φόρουμ των Οικογενειών Ισραηλινών ομήρων, το οποίο απηύθυνε έκκληση για την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

"Οι σοκαριστικές εικόνες της απελευθέρωσης του Οχάντ (Μπεν Αμί, του Ελί (Σαραμπί) και του Ορ (Λεβί) αποδεικνύουν ξανά χωρίς κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για τους ομήρους", υπογραμμίζει το Φόρουμ σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

"Οφείλουμε να τους βγάλουμε όλους, ως τον τελευταίο, τώρα", τονίζει.

Λίγο μετά την απελευθέρωση των τριών ομήρων, το Ισραήλ απελευθέρωσε 183 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA Facebook Twitter Φωτογραφία: EPA

