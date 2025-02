Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι τρεις όμηροι της Χαμάς

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους που απελευθερώθηκαν σήμερα από τη Χαμάς για να τους μεταφέρει πίσω στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Η Χαμάς παρέδωσε σήμερα τρεις Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως μετέδωσαν και τηλεοπτικά πλάνα ισραηλινών μέσων και δημοσιογράφους του AFP.

Ένοπλοι της Χαμάς είχαν προηγουμένως οδηγήσει τους τρεις ομήρους να ανέβουν σε εξέδρα προτού τους παραδώσουν στα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού στην Ντέιρ Αλ Μπάλαχ.

Περιστοιχισμένοι από μαχητές της Χαμάς, οι όμηροι Ορ Λεβί, Ελί Σαραμπί και Οχάντ Μπεν Αμί, που φαινόντουσαν αδυνατισμένοι και αδύναμοι, αναγκάστηκαν να μιλήσουν στα εβραϊκά μπροστά στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί, προτού παραδοθούν στη συνέχεια στα μέλη του Ερυθρού Σταυρού που θα τους μεταφέρει για να τους παραδώσει στις ισραηλινές δυνάμεις.

A hostages-prisoner swap is now under way in Gaza.



Families cheer as they watch Israeli hostages Eli Sharabi, Or Levy and Ohad Ben Ami taken onto a stage by Hamas fighters.



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iD5H7EgTSK