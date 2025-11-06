Το Ισραήλ πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι IDF 

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Πέμπτη νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, σε απάντηση, όπως ανέφερε ο στρατός, στις «προσπάθειες της οργάνωσης να ανασυγκροτήσει τις επιχειρησιακές της δυνατότητες» στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), οι επιθέσεις έπληξαν «υποδομές και θέσεις» της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές κοντά στα σύνορα, ενώ νωρίτερα είχαν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα προς τους κατοίκους αρκετών χωριών.

Ο εκπρόσωπος των IDF στην αραβική γλώσσα, Άβιχαϊ Αντραέ, κάλεσε τους πολίτες να εγκαταλείψουν άμεσα τα κτίρια που «χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ». «Για την ασφάλειά σας, απομακρυνθείτε τουλάχιστον 500 μέτρα. Η παραμονή σας εκεί θέτει τη ζωή σας σε κίνδυνο» ανέφερε το μήνυμα.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται σχεδόν έναν χρόνο μετά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με αμερικανική διαμεσολάβηση, τον Νοέμβριο του 2024, η οποία είχε θέσει προσωρινό τέλος σε πάνω από δώδεκα μήνες διασυνοριακών συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Η σύγκρουση είχε ξεκινήσει στις 8 Οκτωβρίου 2023, μία ημέρα μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις σε ισραηλινές θέσεις, επικαλούμενη «πράξη αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστινίους της Γάζας.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ θα ανέστειλε τις επιθετικές επιχειρήσεις και θα αποσυρόταν σταδιακά από θέσεις εντός του λιβανικού εδάφους, ενώ η Χεζμπολάχ θα απομάκρυνε τον βαρύ οπλισμό της βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Ωστόσο, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συνεχίσει να πραγματοποιούν πλήγματα σε λιβανικό έδαφος, επικαλούμενες «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ — ισχυρισμούς που η οργάνωση αρνείται.

Διαβουλεύσεις στο Ισραήλ για τον Λίβανο

Η ισραηλινή κυβέρνηση αναμένεται να συνεδριάσει το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλέστηκε το CNN. Όπως ανέφεραν, το ζήτημα του Λιβάνου θα βρίσκεται μεταξύ των βασικών θεμάτων της ατζέντας.

Κατά τις ίδιες πηγές, τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει για «συστηματικές προσπάθειες της Χεζμπολάχ να επανεξοπλιστεί και να αποκαταστήσει τις επιθετικές της ικανότητες».

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη μελών του υπουργικού συμβουλίου για να εξεταστούν πιθανά μέτρα αντίδρασης. Ισραηλινή πηγή με γνώση των συζητήσεων ανέφερε ότι ο στρατός εισηγήθηκε την εκπόνηση «ευρείας κλίμακας στρατιωτικής επιχείρησης» για να αποτραπεί ο επανεξοπλισμός της οργάνωσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε την ίδια περίοδο πως το Ισραήλ «δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια», καθώς η Χεζμπολάχ «εντείνει τις προσπάθειές της να ανασυγκροτηθεί και να επανεξοπλιστεί».

Η κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο εσωτερικών πολιτικών συζητήσεων στον Λίβανο. Ο πρόεδρος της χώρας, Ζοζέφ Αούν, προκάλεσε αντιδράσεις αυτή την εβδομάδα δηλώνοντας ότι «ο Λίβανος δεν έχει άλλη επιλογή από τη διαπραγμάτευση με το Ισραήλ».

«Στην πολιτική υπάρχουν τρεις πεδία δράσης: η διπλωματία, η οικονομία και ο πόλεμος. Όταν ο πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά, τι άλλο μπορεί να γίνει;» ανέφερε, σύμφωνα με τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση της Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη, η Χεζμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ για «συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας» και για «εκβιασμό» της λιβανικής κυβέρνησης ώστε να αναγνωρίσει επίσημα το Ισραήλ.

«Ο Λίβανος δεν πρόκειται να υποκύψει σε επιθετικό εκβιασμό ούτε να παρασυρθεί σε πολιτικές διαπραγματεύσεις με τον σιωνιστικό εχθρό», ανέφερε η οργάνωση, υπογραμμίζοντας ότι «τέτοιες διαπραγματεύσεις δεν υπηρετούν κανένα εθνικό συμφέρον και εγκυμονούν υπαρξιακούς κινδύνους για την κυριαρχία της χώρας». Η ανακοίνωση καταλήγει επαναβεβαιώνοντας «το νόμιμο δικαίωμα αντίστασης απέναντι στην κατοχή και την επιθετικότητα».

Με πληροφορίες από CNN

