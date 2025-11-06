Λίβανος: Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ διακηρύσσει το «νόμιμο δικαίωμα» να αμυνθεί κατά του Ισραήλ, ξεκαθαρίζοντας, πως θα υποστηρίξει τον λιβανικό στρατό.

Την ίδια ώρα η οργάνωση καθιστά σαφές, ότι απορρίπτει «οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση» με την ισραηλινή πλευρά, την ώρα που οι ισραηλινές επιθέσεις κατά του Λιβάνου βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην «ανοικτή επιστολή» της με δέκτη τον λαό και την ηγεσία του Λιβάνου, η Χεζμπολάχ δηλώνει, ότι τηρεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από τα τέλη του Νοεμβρίου 2024 και διακηρύσσει ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα «να αμυνθεί κατά ενός εχθρού που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας και δεν σταματά τις επιθέσεις του».

Πριν μερικές ημέρες, ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, διέταξε τον λιβανικό στρατό να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ εντός του εδάφους του νοτίου Λιβάνου. Λίγες ώρες πριν, στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στο λιβανικό έδαφος, σκοτώνοντας έναν δημοτικό υπάλληλο, κατά παραβίασιν της εκεχειρίας.

«Διακηρύσσουμε το νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στην κατοχή και επίθεση και να σταθούμε στο πλευρό του στρατού και του λαού μας για να προστατεύσουμε την κυριαρχία της χώρας μας», ανακοινώνει η Χεζμπολάχ, επικαλούμενη το δικαίωμα αυτοάμυνας απέναντι σε «έναν εχθρό που επιβάλλει τον πόλεμο στη χώρα μας, δεν σταματά τις επιθέσεις του και επιδιώκει να υποτάξει το κράτος μας»..

Η υπό τη μεσολάβηση του ΟΗΕ συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ τον Νοέμβριο 2024 έπειτα από πολύμηνη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στην Χεζμπολάχ και το Ισραήλ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Γάζα. Ομως οι ισραηλινές επιθέσεις δεν έχουν σταματήσει υπό το πρόσχημα του κινδύνου που εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ για την ασφάλεια του Ισραήλ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο