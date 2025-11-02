Το Ισραήλ απειλεί με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Το Ισραήλ απειλεί ανοιχτά με κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, στον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ απείλησε να εντείνει τις επιθέσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του λιβανικού υπουργείου Υγείας, ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Παρά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί δυνάμεις σε πέντε περιοχές του νότιου Λιβάνου και συνεχίζει να πραγματοποιεί τακτικά πλήγματα.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, κατηγόρησε την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι καθυστερεί τις προσπάθειες για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. «Η Χεζμπολάχ παίζει με τη φωτιά, και ο πρόεδρος του Λιβάνου σέρνει τα πόδια του. Η δέσμευση της λιβανικής κυβέρνησης να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ και να την απομακρύνει από τον νότιο Λίβανο πρέπει να εφαρμοστεί. Η αυστηρότερη επιβολή θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, δε θα επιτρέψουμε καμία απειλή για τους κατοίκους του βορρά», ανέφερε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια δηλώσεών του.

Οι απειλές του έρχονται την ώρα που οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν νυχτερινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, η οποία, σύμφωνα με το Ισραήλ, σκότωσε τέσσερα μέλη της ελίτ δύναμης Radwan της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, η επίθεση στην πόλη Κφαρ Ρεμάν είχε ως στόχο τον επικεφαλής των logistics της μονάδας, ο οποίος, αν και δεν κατονομάζεται, φέρεται να εμπλεκόταν στη μεταφορά όπλων και σε «προσπάθειες αποκατάστασης της τρομοκρατικής υποδομής» στον νότο.

Οι τρεις άλλοι άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν επίσης μέλη της δύναμης Radwan και, όπως υποστηρίζει ο στρατός, οι δραστηριότητές τους παραβίαζαν την εκεχειρία.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έχει αποδυναμωθεί σημαντικά ύστερα από περισσότερο από έναν χρόνο συγκρούσεων με το Ισραήλ, αλλά παραμένει οπλισμένη και οικονομικά ανθεκτική. Τον Σεπτέμβριο του 2024, το Ισραήλ σκότωσε τον μακροχρόνιο ηγέτη της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, καθώς και πολλούς άλλους ανώτερους αξιωματούχους, κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, ο Λίβανος συμφώνησε ότι μόνο οι κρατικές δυνάμεις ασφαλείας θα επιτρέπεται να φέρουν όπλα - δέσμευση που στην πράξη σημαίνει τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Έκτοτε, η Βηρυτός δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σαουδική Αραβία και τους εσωτερικούς αντιπάλους της Χεζμπολάχ να εφαρμόσει τη συμφωνία.

Με πληροφορίες από Guardian