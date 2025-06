Ιράν: «Σύντομα το Ισραήλ δεν θα είναι κατοικήσιμο» - Ομοβροντία πυραύλων σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ

Στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης βρίσκεται η Μέση Ανατολή, μετά το νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ το βράδυ τις Κυριακής.

Τις τελευταίες ώρες πραγματοποιείται νέα ομοβροντία ιρανικών πυραύλων σε δεκάδες πόλεις του Ισραήλ.

Σειρήνες ήχησαν τόσο στο Τελ Αβίβ όσο και στην Ιερουσαλήμ, με τους πολίτες να καλούνται να παραμείνουν στα καταφύγια, υπό τον ήχο εκρήξεων, καθώς το Iron Dome αναχαιτίζει τους εισερχόμενους πυραύλους.

Σε δεκάδες βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media, διακρίνονται καπνοί να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από αρκετές πόλεις του Ισραήλ, μεταξύ άλλων στην πόλη Χάιφα αλλά και το Τελ Αβίβ.

