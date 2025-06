Ισραήλ: Συναγερμός σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ - Ήχησαν οι σειρήνες για νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων

Νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα το βράδυ της Κυριακής, στο Ισραήλ.

Την ώρα που το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή, η οποία είναι στα πρόθυρα γενικευμένου πολέμου, πριν λίγη ώρα ήχησαν εκ νέου οι σειρήνες σε Τελ Αβίβ και Ιερουσαλήμ για νέα αεροπορικά πλήγματα.

Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν σε καταφύγια, υπό τον ήχο εκρήξεων, καθώς το Iron Dome αναχαιτίζει τους εισερχόμενους πυραύλους.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στις 20:45 το βράδυ, ότι εκτοξεύτηκαν βαλλιστικοί πύραυλοι από το Ιράν προς το Ισραήλ, ενώ το Ιράν με τη σειρά του ανακοίνωσε ότι έχουν ενεργοποιηθεί συστήματα αεράμυνας στην Τεχεράνη.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, διακρίνονται καπνοί να υψώνονται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από την πόλη Χάιφα αλλά και το Τελ Αβίβ.

The public is writing about a strike in the area of ​​Ben Gurion Airport near Tel Aviv. pic.twitter.com/MSB8IpKKBE

BREAKING: Iran launches massive wave of ballistic missiles from Shiraz, triggering Red Alerts across nearly all of Israel — from Haifa to Eilat.



Air-raid sirens are sounding in Tel Aviv, Jerusalem, Be’er Sheva, and dozens of other cities in an unprecedented nationwide alert.… pic.twitter.com/qTkTbqJ2He