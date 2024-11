Ισραήλ: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Τελ Αβίβ - Οργή λαού για την «καρατόμηση» Γκάλαντ

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, να αποπέμψει τον υπουργό Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός για την απόφασή του, η εμπιστοσύνη ανάμεσά τους έσπασε και υπήρχαν διαφωνίες για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα. «Δυστυχώς, αν και τους πρώτους μήνες του πολέμου υπήρχε εμπιστοσύνη και υπήρχε πολύ γόνιμη δουλειά, τους τελευταίους μήνες αυτή η εμπιστοσύνη έσπασε μεταξύ εμένα και του υπουργού Άμυνας. Έκανα πολλές προσπάθειες να γεφυρώσω αυτά τα κενά, αλλά συνέχισαν να διευρύνονται», υποστήριξε για τον Γιόαβ Γκάλαντ.

Μετά την απόφαση αυτή, χιλιάδες πολίτες κατέκλεισαν τους δρόμους του Τελ Αβίβ και όλης της χώρας γενικότερα, διαμαρτυρόμενοι για την καρατόμηση του μέχρι πρότινος υπουργού, φωνάζοντας συνθήματα, κρατώντας πλακάτ και καίγοντας αντικείμενα στη μέση κεντρικών δρόμων του Ισραήλ.

Protesters are gathering on Tel Aviv’s Ayalon Highway after PM Netanyahu dismissed Defense Minister Yoav Gallant.

