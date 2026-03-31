Το Ισραήλ δεσμεύεται να καταλάβει περιοχές στον νότιο Λίβανο και να καταστρέψει χιλιάδες σπίτια

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταλάβει εκτεταμένες περιοχές του νότιου Λιβάνου και θα καταστρέψει τα σπίτια κατά μήκος των συνόρων, προκειμένου να αποτρέψει την επιστροφή περίπου 600.000 κατοίκων, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για μακροχρόνια αναγκαστική εκτόπιση.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι θα καταλάβει την περιοχή κάτω από τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30χλμ από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, ως μέρος της λεγόμενης ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο, όταν τελειώσουν οι μάχες με τη Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε ότι όλα τα σπίτια κοντά στα χωριά θα καταστραφούν «σύμφωνα με το μοντέλο της Ράφα και του Μπέιτ Χανούν στη Γάζα». Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε τα περισσότερα σπίτια και τις δημόσιες υποδομές και στις δύο αυτές γειτονιές της Γάζας, μετατρέποντάς τα σε ερείπια.

Η διεθνής ΜΚΟ «Human Rights Watch» δήλωσε ότι παρόμοιες δηλώσεις του Κατς την περασμένη εβδομάδα θα μπορούσαν να συνιστούν αναγκαστική εκτόπιση και αδικαιολόγητη καταστροφή, πράξεις που αποτελούν εγκλήματα πολέμου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στον Λίβανο λίγο αφότου η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τη δολοφονία του Ιρανού ανώτατου ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Τα ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν στόχους που, όπως αναφέρει, ανήκουν στη Χεζμπολάχ σε όλη τη χώρα, ενώ τα στρατεύματά του πραγματοποιούν επίθεση εδάφους περίπου 30 χιλιόμετρα νότια από τον ποταμό Λιτάνι.

Ο άμεσος στόχος της εισβολής του Ισραήλ είναι να απομακρύνει τη Χεζμπολάχ από τα σύνορα με το Ισραήλ, ώστε να σταματήσει η δυνατότητα της οργάνωσης να εκτοξεύει ρουκέτες σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ.

Την Κυριακή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στον στρατό να επεκτείνει τη λεγόμενη ζώνη ασφαλείας εντός του Λιβάνου, αν και δεν διευκρίνισε πόσο μακριά. Οι περισσότερες ρουκέτες της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ έχουν εκτοξευθεί από βόρεια του ποταμού Λιτάνι, και η οργάνωση διαθέτει μεγάλα αποθέματα όπλων στην εκτεταμένη κοιλάδα Μπεκάα.

Οι απώλειες

Δέκα ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ενώ δύο πολίτες στο βόρειο Ισραήλ σκοτώθηκαν από εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 1.268 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τις ισραηλινές επιθέσεις.

Τρεις ειρηνευτές της αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο σκοτώθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα σε ξεχωριστά περιστατικά καθώς οι συγκρούσεις εντάθηκαν. Την Κυριακή, δύο Ινδονήσιοι ειρηνευτές στον νότιο Λίβανο τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη κοντά στη βάση τους, με έναν να χάνει τη ζωή του αργότερα από τα τραύματά του.

Τη Δευτέρα, μια έκρηξη κοντά σε όχημα στο Μπάνι Χαγιάν σκότωσε δύο ακόμη Ινδονήσιους ειρηνευτές.

Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί λόγω της εισβολής του Ισραήλ στον Λίβανο, με πάνω από το 80% να βρίσκεται εκτός των κρατικών καταφυγίων. Οι ιατρικές εγκαταστάσεις και οι δημόσιες υποδομές, όπως γέφυρες, σταθμοί επεξεργασίας νερού και σταθμοί ηλεκτροδότησης, έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί από τις ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο.

Αν ο νότος καταληφθεί μόνιμα και οι κάτοικοι εμποδιστούν να επιστρέψουν, οι αναλυτές προειδοποιούν για επικείμενη κοινωνική και πολιτική καταστροφή στον Λίβανο, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ζούσε σε φτώχεια ακόμη και πριν από την έναρξη του τρέχοντος πολέμου.

Με πληροφορίες από Guardian