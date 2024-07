Ισπανία: Ο υπουργός Τουρισμού επιτίθεται σε διαδηλωτές που ψεκάζουν τουρίστες με νεροπίστολα

Ο υπουργός Τουρισμού της Ισπανίας καταδίκασε τις ενέργειες μιας μικρής ομάδας διαδηλωτών που σε πορεία τους το περασμένο Σαββατοκύριακο κατά του υπερτουρισμού ψέκασαν τουρίστες στη Βαρκελώνη με νεροπίστολα, με τον υπουργό να δηλώσει σήμερα ότι αυτοί οι διαδηλωτές δεν αντιπροσωπεύουν την κουλτούρα της φιλοξενίας της χώρας.

Ακτιβιστές που διαμαρτύρονται για τις επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού στην πόλη πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης το Σάββατο φωνάζοντας συνθήματα όπως «τουρίστες ξεκουμπιστείτε». Ορισμένοι περικύκλωσαν εστιατόρια και μια μικρή ομάδα λιγότερων από δώδεκα ατόμων που αναγνώρισαν ξένους τουρίστες τους ψέκασαν με με νεροπίστολα, σύμφωνα με βίντεο του Reuters.

Ο Ζόρδι Ερέου, ο οποίος διετέλεσε στο παρελθόν δήμαρχος της Βαρκελώνης, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ενώ οι ενέργειες των διαδηλωτών ήταν κατακριτέες, διεθνή μέσα ενημέρωσης "διόγκωσαν" τη σημασία του περιστατικού.

Ακτιβιστές κατά του τουρισμού διοργανώνουν ολοένα και περισσότερες διαδηλώσεις στη Βαρκελώνη και σε άλλες παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Πάλμα ντε Μαγιόρκα ή η Μάλαγα, υποστηρίζοντας ότι ο υπερτουρισμός έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών των κατοικιών, οι οποίες έχουν εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της μετατροπής πολλών διαμερισμάτων σε τουριστικά ενοικιαζόμενα.

Ο Ερέου δήλωσε ότι ο τουριστικός τομέας πρέπει να ρυθμιστεί και να διαφοροποιηθεί για να γίνει περισσότερο βιώσιμος. Η αναδιανομή των κερδών του κλάδου και η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας στον τουρισμό θα βοηθούσε στην ανακούφιση των ανησυχιών των αντιπάλων, πρόσθεσε.

"Tourists go home. You are not welcome" Threatening scenes in Barcelona, Spain. Protests against tourism are directed against tourists. With water pistols but also thrown water bottles. Overtourism is a big problem, but scare visitors is the right way? pic.twitter.com/gmpntiR6rH