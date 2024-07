Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του υπερτουρισμού στη Βαρκελώνη - «Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό»

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Βαρκελώνη και διαδήλωσαν ενάντια στον υπερτουρισμό που πλήττει την πρωτεύουσα της Καταλωνίας, καθώς η οργή αυξάνεται στην Ισπανία που αποτελεί τον δεύτερο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως.

Με το σύνθημα «Φτάνει! Ας βάλουμε όρια στον τουρισμό», οι διαδηλωτές ζήτησαν αλλαγή του οικονομικού μοντέλου για την πόλη, πρώτο τουριστικό προορισμό της Ισπανίας.

Οι πολέμιοι του υπερτουρισμού καταγγέλλουν τα αποτελέσματά του στην τιμή της στέγης -τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 68% κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τον δήμο της Βαρκελώνης - αλλά επίσης τις συνέπειές του στα τοπικά καταστήματα, στο περιβάλλον ή στις συνθήκες απασχόλησης των ντόπιων.

