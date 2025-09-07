ΔΙΕΘΝΗ
Η στιγμή που τμήμα βικτωριανού ναού καταρρέει και σκορπίζεται στον δρόμο

Το βίντεο με την κατάρρευση μέρους του κτιρίου - Λειτουργούσε ως χώρος γαμήλιων τελετών

LifO Newsroom
Τμήμα  βικτοριανού ναού κατέρρευσε σε δρόμο σε πόλη του Δυτικού Γιορκσάιρ, της Αγγλίας.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική υπηρεσία κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις αναφορές για κατάρρευση κτιρίου στην οδό Bradford Road στο Cleckheaton. Δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί, αλλά πλάνα από το σημείο, καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής, με τους μεγάλους όγκους από σπασμένη πέτρα να έχουν διασκορπιστεί στο πεζοδρόμιο στο κάτω μέρος των σκαλοπατιών έξω από τον χώρο γαμήλιων τελετών, The Monal.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλαμβάνεται ότι έχουν αρχίσει και πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί, λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη.

Η Bradford Road παρέμεινε κλειστή το απόγευμα του Σαββάτου.

Το μεγαλοπρεπές πέτρινο κτίριο φιλοξενούσε παλαιότερα το Aakash, ένα από τα μεγαλύτερα ινδικά εστιατόρια της Βρετανίας.

Το κτίριο είχε ανεγερθεί κατά τη δεκαετία του 1850, ως Ενωμένη Μεταρρυθμισμένη Εκκλησία. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε ως χώρος εκδηλώσεων και γάμων με την ονομασία The Monal. Εκπρόσωπος της εταιρείας χαρακτήρισε το περιστατικό «μικρό συμβάν», προσθέτοντας ότι «το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είναι απολύτως ασφαλείς» και πως οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει να διεξάγουν τον απαιτούμενο έλεγχο, προκειμένου να θεωρηθεί ξανά ασφαλής και να διατεθεί προς χρήση.

Με πληροφορίες από BBC

 
