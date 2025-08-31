ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις καταστροφικές φωτιές, οι δύο γυναίκες έριξαν την μπογιά στην πρόσοψη του διάσημου καθεδρικού ναού και συνελήφθησαν

Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια Facebook Twitter
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις φωτιές που κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις στην Ισπανία, δύο ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια, την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την πράξη διαμαρτυρίας των γυναικών, απέναντι στην κυβερνητική απραξία που ευνόησε, σύμφωνα με τους οικολόγους, τις πρόσφατες φωτιές στην Ισπανία.

Όπως φαίνεται σε που δημοσίευσε σήμερα η οργάνωση Futuro Vegetal, της οποίας οι δύο γυναίκες είναι μέλη, καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψης των ακτιβιστριών από δύο άνδρες της ασφαλείας δευτερόλεπτα αφού έριξαν μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», εξηγεί η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Sagrada Familia, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Αύγουστο με ένα κύμα φονικών δασικών πυρκαγιών, που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα.

Αυτές οι φωτιές συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, η οποία συνέδεσε το εύρος τους με την κλιματική αλλαγή.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

 
Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Κοκτέιλ μολότοφ» κλιματικών συνθηκών τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Περιβάλλον / «Κοκτέιλ μολότοφ» καύσωνα και ξηρασίας τροφοδοτεί καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη

Γαλλία και Ισπανία στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν πως η «ακραία και παρατεταμένη ζέστη» έχει ξηράνει τη βλάστηση, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών 
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Διεθνή / Η εβδομάδα της κρίσης για την Κίνα: Οι στρατηγικές κινήσεις της στην παγκόσμια σκακιέρα

Αυτή η εβδομάδα για το Πεκίνο είναι μια ευκαιρία για επίδειξη στρατιωτικής, πολιτικής, και οικονομικής ισχύος, καθώς και της ικανότητας του να προσφέρει εναλλακτικές σε μια απρόβλεπτη εποχή
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Διεθνή / Γάζα: Η Χαμάς επιβεβαιώνει τον θάνατο του στρατιωτικού ηγέτη της, Μοχάμεντ Σινουάρ

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες»
LIFO NEWSROOM
Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Διεθνή / Μεξικό: Μία ολόκληρη «πόλη» έχει εξαφανισθεί από το 2007 που κηρύχθηκε ο «πόλεμος κατά των ναρκωτικών

Περισσότερα από 130.000 άτομα έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενα στο Μεξικό - Διαδηλώσεις σε όλη την χώρα από συγγενείς, φίλους αγνοουμένων, καθώς και ακτιβιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων
LIFO NEWSROOM
Μπρους Γουίλις: Ζει σε διαφορετικό σπίτι από την οικογένειά του - Η σύζυγός του απαντά για την κριτική που δέχεται

Διεθνή / Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του αποκάλυψε ότι ο σταρ ζει σε διαφορετικό σπίτι και δέχτηκε κριτική

Η Έμα Χέμιγνκ Γουίλις μιλά για τη «δυσκολότερη απόφαση» που κλήθηκε να πάρει και την κριτική που έχει δεχθεί εν μέσω της μάχης του Μπρους Γουίλις με την άνοια
LIFO NEWSROOM
Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Διεθνή / Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ακύρωσε τις θεωρήσεις εισόδου που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία

Διεθνή / Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή ιδιωτικού στρατού στην Ουκρανία - Τι περιλαμβάνει το σχέδιο

Η παρουσία των ιδιωτικών στρατιωτικών δυνάμεων θα λειτουργήσει ως αποτρεπτικό μέτρο ώστε να αποθαρρύνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν από το να παραβιάσει μια ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός
LIFO NEWSROOM
 
 