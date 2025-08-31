Ισπανία: Η στιγμή που ακτιβίστριες ρίχνουν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις καταστροφικές φωτιές, οι δύο γυναίκες έριξαν την μπογιά στην πρόσοψη του διάσημου καθεδρικού ναού και συνελήφθησαν

Διαμαρτυρόμενες για την κυβερνητική απραξία απέναντι στις φωτιές που κατέστρεψαν μεγάλες εκτάσεις στην Ισπανία, δύο ακτιβίστριες έριξαν κόκκινη μπογιά στην πρόσοψη της Σαγράδα Φαμίλια, την Κυριακή 31 Αυγούστου.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την πράξη διαμαρτυρίας των γυναικών, απέναντι στην κυβερνητική απραξία που ευνόησε, σύμφωνα με τους οικολόγους, τις πρόσφατες φωτιές στην Ισπανία.

Όπως φαίνεται σε που δημοσίευσε σήμερα η οργάνωση Futuro Vegetal, της οποίας οι δύο γυναίκες είναι μέλη, καταγράφηκε η στιγμή της σύλληψης των ακτιβιστριών από δύο άνδρες της ασφαλείας δευτερόλεπτα αφού έριξαν μπογιά στο κάτω μέρος μιας στήλης του διάσημου καθεδρικού ναού, φωνάζοντας: «Κλιματική δικαιοσύνη».

«Με αυτήν τη διαμαρτυρία, η περιβαλλοντική οργάνωση καταγγέλλει την απουσία μέτρων εκ μέρους της κυβέρνησης ενάντια στην κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της στις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τη χερσόνησο και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης αυτό το καλοκαίρι», εξηγεί η Futuro Vegetal σε ένα δελτίο Τύπου.

Η Sagrada Familia, την οποία σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αντόνι Γκαουντί (1852-1926), αν και ημιτελής, αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης της Βαρκελώνης.

Η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη τον Αύγουστο με ένα κύμα φονικών δασικών πυρκαγιών, που προκάλεσαν τον θάνατο 4 ανθρώπων και κατέστρεψαν περισσότερα από 3.500.000 στρέμματα.

Αυτές οι φωτιές συνιστούν «μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές» που γνώρισε η χώρα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με την αριστερή κυβέρνηση, η οποία συνέδεσε το εύρος τους με την κλιματική αλλαγή.

Η Futuro Vegetal έχει πραγματοποιήσει δεκάδες παρόμοιες κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, που καταγγέλλονται ως βανδαλισμοί από πολλά μουσεία, μεταξύ άλλων μία διαμαρτυρία το 2022 όπου ακτιβιστές της κόλλησαν τα χέρια τους στις κορνίζες πινάκων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο Γκόγια στο Μουσείο Prado, στη Μαδρίτη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ