ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Meteo: Ελλάδα και Ισπανία οι πιο επιβαρυμένες περιοχές της ΕΕ σε ποιότητα αέρα από τις φωτιές

Τι δείχνει σχετική ανάλυση του METEO για την ποιότητα του αέρα σε περιοχές της Μεσογείου, το καλοκαίρι του 2025

LifO Newsroom
LifO Newsroom
METEO: Ελλάδα και Ισπανία οι πιο επιβαρυμένες σε ποιότητα αέρα από τις φωτιές
Φωτ.: ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ
Η Ελλάδα και η Ισπανία είναι οι πιο επιβαρυμένες περιοχές σε ποιότητα αέρα το καλοκαίρι λόγω των πυρκαγιών, σύμφωνα με ανάλυση της μονάδας METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ποιότητα του αέρα καταγράφηκε αρκετά επιβαρυμένη σε περιοχές της Μεσογείου, το καλοκαίρι του 2025, λόγω των εκτεταμένων δασικών πυρκαγιών.

Βάσει προκαταρκτικών δεδομένων από την Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας του Copernicus (CAMS), που επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του METEO, οι περιοχές της Ευρώπης που επιβαρύνθηκαν περισσότερο, αναφορικά με την ποιότητα του αέρα ήταν η Ιβηρική Χερσόνησος (Ισπανία και Πορτογαλία), καθώς και τα Βαλκάνια, με επίκεντρο την Ελλάδα.

Όπως αποτυπώνεται σε σχετική εικόνα, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων PM₁₀ (σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10 μικρομέτρων), τα οποία συνδέονται με τις δασικές πυρκαγιές, καταγράφηκαν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τον ελλαδικό χώρο. «Οι εκτεταμένες πυρκαγιές που ξέσπασαν φέτος συνέβαλαν καθοριστικά στην επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία», επισημαίνει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Φωτ.: meteo

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

