Ισπανία: Επιστολή με εκρηκτικά και στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μαδρίτη έλαβε επιστολή παρόμοια με τις πέντε επιστολές-βόμβα που εστάλησαν στην ουκρανική πρεσβεία στην Ισπανία και σε άλλους στόχους στη χώρα, σύμφωνα με την ισπανική αστυνομία.

Νωρίτερα, όπως έγινε γνωστό, παγιδευμένη επιστολή είχε σταλεί στις 24 Νοεμβρίου στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι «φάκελος που περιείχε πυροτεχνικό υλικό» και απευθυνόταν «στον πρόεδρο της κυβέρνησης Πέδρο Σάντσεθ [...] εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας της προεδρίας της κυβέρνησης στις 24 Νοεμβρίου».

Χθες Τετάρτη, εκτός την επιστολή βόμβα που εστάλη στην ουκρανική πρεσβεία, μία ακόμη εντοπίστηκε σε εργοστάσιο παραγωγής όπλων στη Σαραγόσα.

Σήμερα άλλος ένας εκρηκτικός μηχανισμός κρυμμένος σε πακέτο στάλθηκε με το ταχυδρομείο στην αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρντόθ έξω από τη Μαδρίτη, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, αντίστοιχη επιστολή εντοπίστηκε σήμερα και στο υπουργείο Άμυνας.

‼️ A package with an explosive device was found at the #US Embassy in #Madrid.



The territory near the embassy is cordoned off. pic.twitter.com/lyJ068IWRe