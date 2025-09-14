Ισπανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης χθες Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.

«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.

Finalmente han sido 25 personas atendidas. De ellas 2 graves, trasladadas por @SAMUR_PC y por #SUMMA112 al 12 de Octubre y a La Paz. Hay otras tres personas trasladadas como potencialmente graves. @BomberosMad ha desescombrado a mano parte del edificio y han asegurado la zona pic.twitter.com/Xxy3BseEN7 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.

Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση.

Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

‼️ Une explosion vient de se produire dans un café de Madrid. 14 personnes ont été blessées, dont une gravement. pic.twitter.com/H6Ba0SKLm8 — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) September 13, 2025

Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.